Perda Zero: Instituto BRF lança desafio para startups e organizações da sociedade civil focado em redução do desperdício de alimentos

O Instituto BRF, organização que promove iniciativas de impacto social, lança o Desafio IBRF Perda Zero, desenvolvido em parceria com o HUB BRF e que busca soluções inovadoras para reduzir a perda e o desperdício de alimentos nas comunidades em que a BRF, dona das marcas Sadia, Perdigão e Qualy, está presente. Podem enviar propostas startups, organizações da sociedade civil (OSC), cooperativas e instituições de ensino sem fins lucrativos que estejam devidamente registradas e atuando há pelo menos dois anos no Brasil, de acordo com a legislação vigente. Os selecionados receberão apoio financeiro, orientação técnica do Instituto BRF e do Hub BRF e a oportunidade de estabelecer parcerias com comitês locais de impacto social.

Os projetos selecionados serão executados nas cidades de Lajeado (RS), Toledo (PR), Lucas do Rio Verde (MT), Uberlândia (MG), Rio Verde (GO) e Concórdia (SC), onde a BRF possui unidades produtivas, e devem contemplar pelo menos um dos eixos temáticos abaixo:

Soluções para a agricultura: iniciativas que ajudem pequenos produtores a reduzir perdas como capacitação em boas práticas, gestão de produção e tecnologias inovadoras.

Soluções para comunidades: novas abordagens que ajudem a minimizar desperdícios como modelos de negócios sustentáveis que reaproveitam alimentos, redirecionamento de alimentos, sistemas de colheita urbana, bancos de alimentos, entre outros.

É importante também que atuem em um dos seguintes formatos: formação continuada, fortalecimento de organizações, criação de redes e empreendedorismo e geração de renda.

Raquel Ogando, diretora executiva do Instituto BRF, ressalta que o Desafio Perda Zero reflete o compromisso do Instituto BRF em gerar impactos positivos nas comunidades onde está presente. "Apoiando iniciativas que combatem o desperdício de alimentos, contribuímos não só para a sustentabilidade do planeta, mas também para o bem-estar das pessoas. Nosso objetivo vai além da redução de perdas; buscamos promover o desenvolvimento socioeconômico e fortalecer a segurança alimentar nas regiões onde atuamos", acrescenta.

Na seleção, serão considerados critérios diferenciadores como a presença de sede ou filial em um dos seis municípios participantes. Também será valorizada a clareza dos riscos e premissas necessários para uma implementação bem-sucedida, além do estabelecimento de parcerias com organizações locais para a execução do projeto. Haverá preferência por Startups e Organizações lideradas por pessoas que se identifiquem como pretos, pardos, indígenas, mulheres cisgênero, mulheres transgênero, homens transgênero e/ou pessoas com deficiência. A relevância do impacto social ou ambiental gerado pelo projeto será igualmente analisada, assim como o legado que deixará para a organização e o município.

As inscrições começam em 31 de outubro de 2024 e devem ser feitas através do formulário disponível na plataforma de seleção de projetos do Instituto BRF – clique aqui. O prazo final para inscrições é 29 de novembro, e os selecionados serão anunciados até 12 de fevereiro de 2025. Para mais detalhes, consulte o regulamento disponível no site.

Sobre o Instituto BRF

O Instituto BRF é o braço social da BRF, dedicado a promover o desenvolvimento sustentável nas comunidades onde a empresa opera. Criado para gerar impacto positivo em áreas como educação, geração de emprego, segurança alimentar e desenvolvimento local, o Instituto BRF foca em inclusão social e qualificação profissional. Desde 2012, se destaca pela implementação de projetos voltados ao combate à insegurança alimentar e à promoção de comunidades sustentáveis.

Sobre o Hub BRF

O HUB BRF, uma das áreas de inovação da BRF, lidera iniciativas de inovação aberta com o objetivo de implementar soluções inovadoras em colaboração com startups e instituições de pesquisa. Além disso, monitora tendências tecnológicas e reforça o relacionamento com o ecossistema de inovação aberta.

Sobre a BRF

Presente em 127 países, a BRF tem como propósito oferecer alimentos de qualidade, cada vez mais saborosos e práticos, para pessoas em todo o mundo. Com gestão sustentável da cadeia produtiva, que vai do campo à mesa, a BRF é dona de marcas icônicas como Sadia, Perdigão e Qualy. A Companhia baseia suas ações nos pilares de Segurança, Qualidade e Integridade, com uma visão de longo prazo que visa gerar valor para seus mais de 100 mil colaboradores, 300 mil clientes e aproximadamente 10 mil integrados no Brasil.