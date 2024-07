Expo Rio Verde 2024 sedia a segunda Exposição Ouro do Ranking Nacional Nelore 2023/2024 

A segunda Exposição Ouro do Ranking Nacional Nelore 2023/2024, da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), acontece na Expo Rio Verde, de 4 a 14 de julho, no Parque de Exposições de Rio Verde, em Goiás. Os julgamentos do Nelore serão realizados de 11 a 13 de julho, pelo jurado Célio Arantes Heim.

A Expo Rio Verde também contará com julgamentos de animais Nelore Mocho e Nelore Pelagens (Nelore Pintado), válidos pelos Rankings Nacionais das respectivas variedades, entre 6 e 8 de julho. As avaliações dos animais Nelore Mocho serão realizadas pelo jurado Horácio Alves Ferreira Neto, e do Nelore Mocho também pelo jurado Célio Arantes Heim. A organização da exposição é de responsabilidade do Sindicato Rural de Rio Verde, com o apoio da ACNB e da Associação Goiana do Nelore (AGN).

"Estamos empolgados com mais uma Exposição Ouro do Ranking Nacional. Contamos com a participação dos criadores neloristas, que estão prontos para destacar o melhor de seus animais, evidenciando a alta qualidade genética e o compromisso contínuo com o aprimoramento da raça Nelore. Na ACNB, valorizamos o trabalho dos pecuaristas, os incentivando sempre a alcançar novos patamares de excelência na criação", explica Victor Paulo Silva Miranda, presidente da ACNB.

Os animais inscritos serão avaliados por suas características raciais, produtivas e funcionais, incluindo conformação, aprumos, caracterização racial e outros critérios específicos. As exposições oficiais do Ranking Nacional Nelore proporcionam uma oportunidade para que produtores e profissionais do setor compartilharem experiências, explorem novas tecnologias e discutam temas relevantes para a pecuária brasileira.

"A Exposição Ouro não é apenas uma competição, mas uma celebração da excelência genética e do trabalho realizado pelos criadores. É uma oportunidade ímpar para todos mostrarem o que há de melhor em seus animais Nelore, destacando suas características e qualidade", finaliza Miranda.

Nas Exposições Ouro os criadores evidenciam a qualidade de seus animais, em uma mostra que conta com a participação dos principais competidores do Ranking Nacional Nelore, promovido pela ACNB. A terceira Exposição Ouro deste ano acontece em Vila Velha (ES), também em julho, e, finalmente, a última está agendada para o mês de outubro, em São José do Rio Preto (SP). A contabilização dos campeonatos nacionais do Ranking é obrigatoriamente composta dos três melhores resultados alcançados em Exposições Ouro, de três melhores resultados obtidos em exposições de livre escolha dos competidores, além do resultado alcançado na Expoinel Nacional.

Sobre a ACNB

A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) é a entidade de âmbito nacional que representa criadores da raça de todo o país. Fundada há 70 anos, a ACNB se dedica ao fomento, defesa e valorização do Nelore, contribuindo para a seleção zootécnica e a produção de carne bovina de qualidade. Para isso, valoriza a genética superior, o manejo sustentável e o bem-estar animal. Entre outras iniciativas, a ACNB promove o Circuito Nelore de Qualidade, os Rankings Nacionais (Nelore, Nelore Mocho e Nelore Pelagens) e a oficialização de leilões da raça. O Nelore é a raça mais importante da pecuária brasileira, representando cerca de 80% do rebanho de corte nacional. Para mais informações, acesse www.nelore.org.br e acompanhe a associação no Instagram e no Facebook.