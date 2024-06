Multinacional de alimentos anuncia abertura de vagas para cidades em Goiás

A multinacional de produção e processamento de alimentos, Cargill, está com diversas vagas de emprego abertas para diferentes cargos em todo Brasil, com possibilidade de atuação em Goiás.

Do total, estão sendo disponibilizadas 64 oportunidades. Dessas, 08 são destinadas para o território goiano, nas cidades de Goianira e Rio Verde.

As candidaturas podem ser feitas de forma online no site da empresa, por meio do portal de carreiras, em que estão sendo disponibilizadas mais informações sobre cada emprego.

No estado, as funções são para auxiliar de operações, chefe de produção (com foco em meio ambiente), operador III (refinaria), almoxarife, operador I (extração), assistente de operações (2º turno) e auxiliar de serviços gerais.

As oportunidades são destinadas aos candidatos que tenham formação escolar nos níveis fundamental, médio e superior, a depender da profissão.

Mais informações sobre a remuneração, assim como a jornada de trabalho estão disponíveis no site da empresa.