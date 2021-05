Devido a vacância causada pela morte do prefeito Jhonatta Cortez, vítima da Covid-19, Grete Elisa assume como prefeita.

A Câmara de Vereadores de Perolândia, na pessoa do presidente Serjão, empossou, na manhã desta segunda-feira, a prefeita Grete Elisa.

Após as formalidades, todas as autoridades se dirigiram para a Prefeitura, onde a prefeita recebeu, em um ato simbólico, as chaves do prédio.