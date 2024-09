Saiba quem é a gaúcha que é candidata única numa cidade de Goiás

Grete Elisa: prefeita de Perolândia, no Sudoeste de Goiás | Foto: Divulgação do União Brasil

Grete Elisa, de 53 anos, é gaúcha de Santa Bárbara do Sul. Adora churrasco malpassado, mas já fala praticamente como goiana. Goiana que, a rigor, se tornou.

Prefeita de Perolândia, em Goiás, Grete Elisa, do União Brasil, é candidata à reeleição. Mais: é candidata única. Por quê? Porque sua gestão é tão bem avaliada que até as oposições decidiram não lançar candidato para enfrentá-la.

Detalhe: todos os candidatos a vereador são filiados ao União Brasil, o partido do governador Ronaldo Caiado. Ao saber da história, o deputado estadual Virmondes Cruvinel, leitor de Nelson Rodrigues, reinventou sua frase famosa: “É a única unanimidade inteligente que conheço”.

Perguntada pelo Jornal Opção, numa conversa mediada por Virmondes Cruvinel, sobre as razões de seu sucesso como gestora, Grete Elisa pensou alguns segundos e, em seguida, respondeu: “Sou do tipo de prefeita que gosta de gente. Por isso, sou uma prefeita presente, atenta aos clamores do povo de Perolândia. O que afeta uma pessoa da cidade, do humilde ao mais rico, me afeta”.

Grete Elisa, que tem sobrenome alemão, Balz, sublinha que cuidar do social “é uma obrigação”. “O setor de saúde é referência na região Sudoeste. Tanto que pessoas de municípios vizinhos procuram assistência em Perolândia.”

A prefeita frisa que conseguiu unir as pessoas, de vários partidos, com um objetivo: “Melhorar a cidade para todos”.

Grete Elias assinala que, na vida como na política, não se faz nada sozinho. “Eu conto com o apoio do governador Ronaldo Caiado, que é uma referência para mim, e do deputado estadual Virmondes Cruvinel. Virmondes ajuda muito Perolândia.”

Greta Elisa Balz e o deputado estadual Virmondes Cruvinel, ambos do partido União Brasil (UB): parceiros pelo desenvolvimento de Perolândia | Foto: Divulgação do União Brasil

Quais os projetos para o mandato seguinte? Diz-se, por vezes, que o segundo mandato raramente é tão bom quanto o primeiro. Pois Grete Elisa quer fazer diferente. “Vou manter os serviços funcionando com a qualidade atual, mas quero avançar em outras áreas. Vamos concluir obras e ampliar a atenção aos jovens, criando espaços de lazer.”

O IBGE informa que a população de Perolândia é de menos de 3 mil pessoas. “Ora, se temos 3.200 eleitores, é evidente que a população é maior — cerca de 4 mil habitantes”, protesta Grete Elias.

Virmondes Cruvinel diz que Grete Elisa é uma das políticas mais vocacionadas para o exercício do poder público de Goiás. “Grete é uma revelação — uma pessoa de bem e do bem. Ela entusiasma os moradores de Perolândia, por isso é candidata única.” (E.F.B.)

Fonte: Jornal Opção