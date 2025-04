Hotel em Itumbiara é flagrado furtando energia elétrica

Goiânia, 24 de abril de 2025 - A Equatorial Goiás, em apoio às autoridades policiais do Estado, realizou uma nova ação de combate ao furto de energia, desta vez no município de Itumbiara. O caso foi flagrado nesta terça-feira (23) quando a equipe técnica da distribuidora identificou uma ligação direta entre a rede de distribuição e um hotel da região, sem qualquer tipo de medição.

A operação foi conduzida em conjunto com a Polícia Civil e Polícia Científica. Durante a vistoria, foi constatado que o hotel utilizava energia de forma clandestina, por meio de uma ligação irregular diretamente conectada à rede de distribuição, sem o devido registro e controle de consumo. O proprietário foi preso em flagrante e responderá por furto de energia elétrica.

Furto de energia é crime

Além de ser crime, o furto de energia — popularmente conhecido como “gato” — representa um risco à segurança da população e à qualidade do fornecimento de energia, podendo provocar sobrecargas e curtos-circuitos. Essas ligações irregulares colocam em risco também quem manipula a rede sem os conhecimentos técnicos e a capacitação necessária, aumentando a possibilidade de acidentes graves.

Até o momento, em 2025, a Equatorial Goiás já participou de 117 operações de combate ao furto de energia, resultando em 77 prisões. No ano passado, foram 290 operações com 158 prisões. Desde o início da concessão da Equatorial Goiás, já foram realizadas 475 ações e 289 prisões, números que refletem o trabalho contínuo da distribuidora em parceria com os órgãos de segurança pública.

Impacto e prevenção

As ligações clandestinas comprometem o fornecimento de energia, prejudicando todos os consumidores, inclusive os que estão regulares. Além disso, elevam os riscos de acidentes e podem gerar prejuízos significativos ao sistema elétrico.

Como denunciar?

A Equatorial Goiás reforça que denúncias de furto de energia podem ser feitas de forma anônima pela Central de Atendimento – 0800 062 0196.