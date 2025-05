“DNA ideal”: Mulher Fitness Perfeita recebe mensagem de IA se passando por Elon Musk e alerta sobre golpes nas redes sociais

Karol Rosalin, eleita pela Playboy Austrália como a “Mulher Fitness Perfeita” em dezembro de 2024 com base em métricas de inteligência artificial, foi surpreendida ao receber uma mensagem bizarra em seu perfil oficial do Instagram (@karolrosalin), onde soma mais de 2 milhões de seguidores. Uma conta falsa — alimentada por inteligência artificial — se passou por Elon Musk e enviou uma proposta inusitada: que os dois tivessem um filho juntos, elogiando a “superioridade genética” de Karol e seu estilo de vida saudável.

“Ele dizia que eu tinha o DNA ideal para a próxima geração”, lembra Karol, que decidiu tornar pública a abordagem como forma de alerta para outras mulheres. Ela acredita que mensagens semelhantes estão sendo disparadas para outras usuárias com perfis parecidos ao dela.

“É muito provável que isso seja parte de um golpe. Usar o nome de um dos homens mais ricos do mundo, simulando que ele quer ter um filho com você, é uma forma sedutora — e ao mesmo tempo perigosa — de atrair mulheres. Isso não é elogio, é uma armadilha emocional que transforma nossos corpos em troféus reprodutivos”, afirma.

Acostumada a receber propostas inusitadas, Karol diz que essa ultrapassou os limites. “Não é sobre admirar o corpo. É sobre transformar a mulher em uma cobaia de laboratório para um projeto genético distorcido. Isso não é futurismo — é desrespeito”, reforça.

Karol, que mantém uma rotina rígida de treinos, alimentação e cuidados com a saúde, aproveitou o episódio para criticar o culto exagerado à perfeição física. “Se o único critério for músculo e simetria, a humanidade está perdida. Beleza não ensina valores. E abdômen definido não educa filho”, diz, com ironia.

Ao expor o caso, a influenciadora busca alertar sobre os riscos do uso indevido da inteligência artificial nas redes sociais e mostrar como mens



“O que parece lisonjeiro num primeiro momento pode esconder uma visão distorcida sobre controle, poder e a objetificação das mulheres”, conclui.

Fonte: [email protected]