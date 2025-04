Papa Francisco morre aos 88 anos, anuncia o Vaticano

História de RFI/MSN

Um mês depois de receber alta do hospital com pneumonia infecciosa, o Papa Francisco morreu aos 88 anos, anunciou a Santa Sé na segunda-feira (21). Ele fez sua última aparição pública no domingo (20), durante as celebrações da Páscoa na Praça de São Pedro, no Vaticano, para uma caminhada surpresa. O pontífice foi eleito em 2013 após a renúncia de Bento XVI.

"Esta manhã, às 7h35 (horário local, 2h35 em Brasília), o Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja", anunciou o cardeal camerlengo Kevin Farrell em um comunicado divulgado pelo Vaticano.

O Papa Francisco deixou o Hospital Gemelli, em Roma, em 23 de março, após cinco semanas de convalescença de uma pneumonia. Ele havia aparecido em público apenas duas vezes desde então: quando deixou o hospital e na celebração Urbi et Orbi da Páscoa no domingo. Na ocasião, com a aparência enfraquecida, Francisco fez um último passeio no Papamóvel entre milhares de fiéis na Praça de São Pedro. Durante a celebração, visivelmente debilitado, o papa delegou a leitura de seu texto a um de seus colaboradores, conseguindo pronunciar apenas algumas palavras, com a voz ofegante.

O pontífice, que nos últimos anos usava cadeira de rodas, sofria de problemas no quadril, dores no joelho, infecções respiratórias, mas insistia em manter um ritmo frenético de trabalho, apesar das advertências dos médicos.

De acordo com as regras do Vaticano, um funeral deve ser realizado em nove dias, seguido por um período de 15 a 20 dias de organização do conclave, durante o qual os cardeais eleitores, quase 80% dos quais foram escolhidos pelo próprio Francisco, terão a difícil tarefa de eleger o sucessor. Enquanto isso, o cardeal camerlengo irlandês, Kevin Farrell, atuará como "papa interino".

Francisco revelou no final de 2023 que desejava ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, no centro de Roma, e não na cripta da Basílica de São Pedro, como outros pontífices. Esta seria a primeira vez, em mais de três séculos, que um papa seria enterrado no local.

O Vaticano também havia comunicado em novembro, um ritual simplificado para os funerais papais, incluindo o sepultamento em um caixão simples de madeira e zinco, sinalizando o fim dos três caixões de cipreste, chumbo e carvalho.

Primeiro papa jesuíta e sul-americano

Em 12 anos de pontificado, o primeiro papa jesuíta e sul-americano da história se comprometeu incansavelmente com a defesa dos migrantes, do meio ambiente e da justiça social, sem questionar as posições da Igreja sobre o aborto ou o celibato dos padres.

Os alertas sobre sua saúde se multiplicaram, ao mesmo tempo em que alimentavam especulações sobre uma possível renúncia, em linha com seu antecessor Bento XVI.

O líder espiritual de quase 1,4 bilhão de católicos foi hospitalizado duas vezes em 2023, uma delas para a realização de uma grande cirurgia abdominal. Ele foi forçado a cancelar vários compromissos nos últimos meses.

Desde os 21 anos, Jorge Bergoglio sofria de pleurisia aguda, uma inflamação da membrana que envolve os pulmões, e os cirurgiões tiveram que remover parte do órgão.

Fã de música e futebol e trabalhador incansável, o papa costumava realizar cerca de dez audiências por dia. Em setembro, ele fez a viagem mais longa de seu pontificado, uma jornada de 12 dias até as fronteiras do Sudeste Asiático e da Oceania.

Leia mais RFI