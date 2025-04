Guiana Brasileira? Compare os números da economia do Brasil e de Portugal

Do ponto de vista econômico, o Brasil ocupa atualmente a décima posição entre as maiores economias do mundo, enquanto Portugal aparece em 47º lugar no ranking global .

Nas últimas semanas, a rixa entre brasileiros e portugueses ganhou força nas redes sociais. Expressões como ‘Guiana Brasileira‘ e ‘Pernambuco em Pé’ viralizaram, impulsionadas por uma rivalidade online entre os dois países.

A discussão começou após o anúncio da contratação da jogadora portuguesa Kika Nazareth pelo Barcelona, quando o clube espanhol utilizou uma expressão típica brasileira em sua publicação oficial. A reação de parte do público português repercutiu nas redes e serviu de combustível para que brasileiros começassem a ironizar a situação.

Afora os memes e as comparações culturais, há uma grande disparidade entre as duas economias – tanto para um lado quanto para o outro.

Do ponto de vista econômico, o Brasil ocupa atualmente a décima posição entre as maiores economias do mundo, enquanto Portugal aparece em 47º lugar no ranking global de Produto Interno Bruto (PIB), segundo dados do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Quando o recorte é feito pela renda per capita, o cenário se inverte. Em média, um cidadão português tem uma renda anual superior à de um brasileiro. Segundo dados da Statistics Portugal, de 2024, a renda per capita em Portugal supera os US$ 17 mil anuais, enquanto no Brasil o valor é de pouco mais de US$ 4,9 mil segundo a PNAD Contínua.

A inflação também apresenta diferença significativa entre os dois países. Nos últimos 12 meses, a inflação acumulada no Brasil foi de 5,48%, enquanto Portugal registrou 2,9% no mesmo período, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto Nacional de Estatística (INE). O controle inflacionário mais rígido do país europeu contribui para maior previsibilidade econômica e estabilidade de preços.

Em relação à dívida pública, os dois países possuem níveis elevados. Portugal registra uma dívida pública superior a 90% do PIB, enquanto o Brasil apresenta um índice de aproximadamente 87%. Apesar da diferença, ambas as economias enfrentam desafios relacionados à gestão fiscal e ao equilíbrio das contas públicas.

O episódio recente nas redes sociais trouxe à tona as diferenças estruturais e os desafios econômicos enfrentados por Brasil e Portugal. Embora a economia brasileira seja maior e sua dívida proporcionalmente menor, o cenário social e de qualidade de vida favorece, em diversos aspectos, a população portuguesa.

Fonte: Isto Édinheiro