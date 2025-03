A inovação sustentável dessa cidade está deixando o Brasil de olho nela

Por E.M. Foco/JN

Uberlândia, localizada no estado de Minas Gerais, tem se destacado no cenário nacional por suas práticas exemplares de sustentabilidade urbana. A cidade tem sido reconhecida por implementar estratégias inovadoras que promovem o desenvolvimento sustentável, figurando entre as melhores no Ranking de Cidades Sustentáveis da Bright Cities. Este reconhecimento é fruto de um compromisso contínuo com políticas públicas que buscam elevar a qualidade de vida dos seus cidadãos.

Guiada por normas como a ABNT NBR ISO 37120, Uberlândia tem se esforçado para estabelecer padrões elevados na qualidade dos serviços urbanos. Esta abordagem permite à cidade criar um ambiente mais habitável e sustentável, essencial para atender às demandas de sua população crescente.

Prosperidade e Inovação Econômica: Mede o crescimento econômico e a capacidade de inovação da cidade.

Gestão Municipal: Avalia a eficiência da administração pública e a promoção da equidade social.

Bem-estar: Analisa a qualidade dos serviços de saúde e educação disponíveis para a população.

Segurança: Examina a segurança pública e a gestão de riscos.

Infraestrutura e Serviços Básicos: Verifica a qualidade do fornecimento de água potável e outros serviços essenciais.

Uberlândia tem se destacado particularmente nas áreas de infraestrutura e bem-estar, com investimentos significativos em educação e saúde para garantir que os serviços básicos sejam acessíveis e eficientes para todos os seus habitantes.

Qual a importância das Políticas Públicas na sustentabilidade de Uberlândia?

As políticas públicas desempenham um papel vital no sucesso de Uberlândia em termos de sustentabilidade. A cidade adota estratégias bem definidas que promovem o crescimento sustentável e a inclusão social. Essas políticas são essenciais para atender às necessidades da população de maneira justa e equitativa, permitindo que a administração municipal enfrente desafios urbanos de forma eficaz e eficiente.

Quais outras cidades brasileiras são exemplos de sustentabilidade?

Além de Uberlândia, várias outras cidades brasileiras têm se destacado por suas práticas sustentáveis. Entre elas estão:

Florianópolis

Londrina

Campinas

Curitiba

Sorocaba

Santo André

São José dos Campos

Goiânia

São Paulo

São Bernardo do Campo

Belo Horizonte

Osasco

Porto Alegre

Juiz de Fora

Essas cidades, junto com Uberlândia, mostram que é possível alcançar um desenvolvimento urbano responsável e sustentável. Elas servem de inspiração para outras localidades, incentivando práticas que promovem a sustentabilidade em todo o Brasil.