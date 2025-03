Câmara realiza primeira temporada de sessões ordinárias de março

Por Francisco Cabral

Terá início nesta terça-feira, dia 11, às 8 horas, no plenário João Justino de Oliveira, a primeira temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí em março. Também estão previstas reuniões plenárias para os dias 12 e 13, no mesmo horário. Todas serão transmitidas ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara, por meio do site www.jatai.go.leg.br, do canal no YouTube e das redes sociais do legislativo jataiense.

Kátia propõe construção de Centro de Referência para População em Situação de Rua

A vereadora Kátia Carvalho propôs à administração municipal a construção de um Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, conhecido como Centro POP. A intenção é atender famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social ou violação de direitos, oferecendo serviços como banho, refeição, lavanderia, emissão de documentos e atendimentos psicossociais. A unidade funcionaria durante a semana, em horário comercial, e seria vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. Além disso, o centro deve incluir um local para pernoite, especialmente em dias frios e chuvosos, proporcionando um acolhimento humanizado e digno. O acesso ao serviço pode ser feito por meio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), entre outras formas.

Luciano reivindica praça entre Colmeia e Recanto da Mata

O vereador Luciano Lima reivindicou ao executivo a construção de uma praça na área verde entre os bairros Recanto da Mata e Colmeia Park. “Há falta de espaços de lazer na região, onde os moradores poderiam se reunir para entretenimento, esporte e diálogo, fortalecendo os vínculos comunitários”, afirmou ele. “Além disso, a construção da praça ajudaria a evitar o acúmulo de resíduos sólidos, que atualmente são descartados de forma irregular no local, contribuindo para a disseminação de doenças. A área já possui árvores nativas do cerrado e necessitaria apenas de um projeto paisagístico para valorizar o espaço, melhorando o embelezamento e o bem-estar da região. O lazer é um direito social garantido pela Constituição de 1988, essencial para a qualidade de vida dos cidadãos”.

Marcos Patrick pede mais salas de aula para escola

O vereador Marcos Patrick solicitou à prefeitura a construção de três novas salas de aula na Escola Municipal Isaías Soares. “É crescente a demanda por espaço na escola, que oferece educação em tempo integral para a educação infantil e o ensino fundamental I. O modelo educacional adotado tem sido eficaz, resultando em baixa rotatividade de alunos, que preferem continuar seus estudos na instituição”, disse ele. “No entanto, essa popularidade gera um desafio significativo devido à limitação de espaço, com turmas superando 50 alunos. Para o próximo ano letivo, a escola necessitará de pelo menos três novas salas para atender às turmas do 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental. A atual situação compromete tanto o aprendizado dos estudantes quanto a capacidade dos professores de oferecer um acompanhamento individualizado”.