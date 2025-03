Estações de carregamento da Tesla são incendiadas em protestos contra Elon Musk e Trump

História de Redação Amanda/Carro e Moto/MSN

No começa desta semana, sete estações de carregamento da Tesla foram incendiadas intencionalmente em um shopping center em Littleton, Massachusetts, nos Estados Unidos, a cerca de 48 quilômetros de Boston.

O incidente ocorreu de madrugada e foi atribuído a atos de vandalismo relacionados à aliança do CEO da Tesla, Elon Musk, com o presidente dos EUA, Donald Trump. As chamas causaram uma densa fumaça, e a polícia local foi forçada a solicitar o desligamento da energia para evitar mais danos, mas outra estação pegou fogo antes que a energia fosse cortada.

Este ataque faz parte de uma série de protestos e vandalismos direcionados à Tesla desde que Musk estabeleceu sua parceria com o governo Trump. A postura política de Musk, incluindo suas ações sobre burocracia federal e cortes de empregos, tem gerado represálias contra a empresa.

Além disso, uma mulher do Colorado foi acusada de destruir propriedade e colocar um dispositivo incendiário em uma concessionária Tesla, refletindo o aumento das tensões políticas em torno da montadora.

Apesar das críticas e ataques, a Tesla continua a liderar o mercado de veículos elétricos nos EUA. Muitos proprietários ainda optam por comprar Teslas como uma forma de apoiar a política de Musk, enquanto outros estão vendendo seus veículos para se distanciar da imagem política associada ao CEO.

A empresa ainda não comentou oficialmente sobre o recente incidente em Massachusetts.

Fonte: Olhar Digital | Foto: Instagram @teslamotors | Este conteúdo foi criado com a ajuda da IA e revisado pela equipe editorial