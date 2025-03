Conheça o município de Goiás que domina a técnica do ouro do Cerrado

Por Paulo Roberto Belém/Portal 6

Em um ponto da BR-153, sentido Norte, aquele que virar à esquerda, acessando a GO-239, chegará a um município conhecido nacionalmente por um pó, usado, principalmente, como tempero, que é assimilado a “ouro”, pela tonalidade amarelada.

É o açafrão-da-terra, também chamado de cúrcuma, produzido em grande escala na cidade de Mara Rosa, no Norte Goiano. Lá, a população local se orgulha de ter o título de “polo do açafrão”, sendo responsável por 25% da produção nacional, sendo a maior do Brasil.

O título é validado pelo reconhecimento do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), que considerou o município com Indicação Geográfica (IG), selo conferido a produtos ou serviços característicos do seu local de origem, o que lhes atribui valor intrínseco.

A especiaria é levada tão a sério na cidade, que os produtores mararrosenses se organizaram em cooperativa, para fortalecê-la, tornando-a mais atrativa e vendável. A Cooperativa dos Produtores de Açafrão de Mara Rosa (Cooperaçafrão) existe desde 2003.

Estadualmente falando, uma lei de 2021 reconheceu o açafrão produzido no município de Mara Rosa como patrimônio cultural imaterial goiano, que valoriza o produto como tradição.