A vocação do Brasil e o recado de Ratinho Júnior;

Por Pasquale Augusto

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSC-PR), enxerga na produção de alimentos a vocação do Brasil e destacou o papel do estado no segmentos, assim como os avanços na exportação de produtos.

“Não queremos mandar milho e soja para engordar o rebanho dos asiáticos. Queremos produzir nossa carne aqui porque gera de 5 a 6 vezes mais dólares do que mandar grãos para os navios. Hoje o Paraná produz 25% de toda proteína animal do país e somos o segundo maior estado produtor de grãos, apesar de sermos deficitários. 40% da soja e milho do Mato Grosso do Sul que chega no Paraná nós transformamos em peixe, frango, carne suína e carne de boi. O Brasil é o supermercado do mundo”, disse o governador.

A fala aconteceu durante o AgroTalk Show, evento que antecedeu o primeiro dia da Agrishow e contou com diversas autoridades do setor.

No começo de abril, Ratinho Júnior lançou um Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagro) de R$ 2 bilhões para financiar a atividade no estado e a previsão é de expandir o modelo para alavancar até R$ 14 bilhões nos próximos meses.

O lado ambiental do Brasil

Para atender a demanda global, o governador reforça que o Brasil precisa produzir com responsabilidade ambiental e deixar claro a posição do país no cuidado com o meio ambiente

“Nenhum país no mundo tem área protegida como nós, com 20% para Mata Atlântica e 80% na Amazônia. Daqui a pouco, vamos passar a escolher os clientes que queremos vender alimentos. Um país que gera energia a partir de carvão mineral não pode ser cliente do Brasil. Quando fizermos isso, vão parar de apontar o dedo para nossas práticas ambientais”.

O governador também mencionou os problemas de financiamento para armazenagem no agronegócio brasileiro.