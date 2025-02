Atvos oferece 400 oportunidades de emprego em Goiás

Companhia realizará mutirão nesta sexta-feira (28/02), em Mineiros (GO) e Cachoeira Alta (GO), para preenchimento de vagas como auxiliar agrícola, eletricista e motorista

Goiás, fevereiro de 2025 – A Atvos, uma das líderes na transição da matriz energética e uma das maiores produtoras de biocombustíveis do Brasil, promoverá nesta sexta-feira (28/02), um mutirão de vagas em Mineiros (GO) e Cachoeira Alta (GO) para preenchimento de 400 postos de trabalho. As oportunidades são para atuar nas três unidades agroindustriais da companhia – Unidade Morro Vermelho (Mineiros), Unidade Água Emendada (Perolândia) e Unidade Rio Claro (Caçu) –, em funções como:

Auxiliar agrícola

Manutenção (eletricista, mecânico(a) e motorista borracheiro)

Motorista carreteiro, pleno e sênior – CNH categorias “D” e “E”

Operador(a) de máquina agrícola (trator e colhedora)

Informações:

Mineiros: (64) 9 9927 0578 (WhatsApp)

Cachoeira Alta: (64) 9 9294-6081 (WhatsApp)

Em Mineiros, a triagem acontecerá das 8h às 16h, na unidade local do SESI/SENAI, localizada na Av. Antônio Carlos Paniago, Qd. 56, Lt. 01A, Setor Pecuária. Já em Cachoeira Alta, os interessados em cadastrar os seus currículos devem comparecer no Centro de Treinamento da Atvos, localizado na rua Dona Emília, nº 735, bairro Sebastião de Freitas, também das 8h às 16h. Os candidatos devem levar currículo atualizado, CNH válida, RG e CPF. Quem precisar esclarecer dúvidas ou obter outras informações, entrar em contato via WhatsApp pelos números (64) 9 9927 0578 (Mineiros) e (64) 9 9294-6081 (Cachoeira Alta).

Sobre a Atvos

A Atvos é uma das principais produtoras de biocombustíveis do Brasil, além de produzir açúcar VHP e energia elétrica limpa e sustentável por meio da biomassa da cana-de-açúcar. A partir desta matéria-prima, a companhia tem capacidade para produzir cerca de 3,3 bilhões de litros de etanol, que podem movimentar mais de 58 milhões de carros compactos; 750 mil toneladas de açúcar VHP, volume capaz de adoçar as vidas de milhões de famílias após refinado; além de cogerar aproximadamente 4,2 mil GWh de energia elétrica, suficiente para abastecer uma população de mais de 18 milhões de pessoas. Possui cerca de 10 mil integrantes nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo, onde estão localizadas suas oito unidades agroindustriais.

Como um player relevante na geração de energia limpa e renovável, a empresa é uma das principais emissoras nacionais de créditos de descarbonização (CBIOs), tendo renovado a certificação do RenovaBio de todas as suas unidades agroindustriais até 2025. Ainda pela frente socioambiental, apoia projetos voltados para temas como educação, cultura, saúde, segurança, meio ambiente e atividades produtivas, com o objetivo fomentar o desenvolvimento socioeconômico e promover melhoria na qualidade de vida das comunidades onde atua. Mais informações clique aqui.