Trump agora quer taxar navios chineses que chegam aos EUA

Por Peter S. Goodman/Estadão/MSN

O governo Trump abriu uma nova e ampla frente em seu conflito comercial global, propondo a imposição de taxas de até US$ 1,5 milhão sobre os navios fabricados na China que chegarem aos portos americanos.

Essas taxas se aplicariam até mesmo a navios fabricados em outros lugares se forem operados por transportadoras cujas frotas incluam navios chineses — uma abordagem que pode aumentar os custos de uma série de cargas importadas, desde matérias-primas até produtos de fábrica.

Devido ao seu potencial para aumentar os preços ao consumidor, os impostos podem colidir com as promessas do presidente Trump de atacar a inflação. Quase 80% do comércio exterior americano em peso é transportado por navio, mas menos de 2% é transportado em navios de bandeira americana, segundo a Gavekal Research.

Conforme detalhado na sexta-feira pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos, a proposta reflete o credo “America First” que anima o governo Trump. Ela foi projetada para desencorajar a dependência de embarcações chinesas no fornecimento de produtos aos americanos, ao mesmo tempo em que visa estimular o renascimento de um setor de construção naval nacional após meio século de verdadeira dormência.

Juntamente com as tarifas expansivas de Trump, a abordagem ao transporte marítimo é uma repreensão ao sistema comercial construído pelos Estados Unidos e seus aliados após a Segunda Guerra Mundial. A fé na visão do mundo como um mercado fervilhante deu lugar à hostilidade contra a globalização em favor da busca pela autossuficiência.

A proposta avançaria na missão de isolar a China e, ao mesmo tempo, diminuiria a dependência americana de seu setor — uma rara área de consenso bipartidário em Washington. O plano foi o resultado de uma investigação, iniciada durante o governo Biden, sobre o domínio do setor de transporte marítimo chinês, em resposta a uma petição apresentada por sindicatos.

Quase um quinto dos navios porta-contêineres que chegam aos portos americanos são fabricados na China, e uma parcela muito maior nas rotas comerciais que abrangem o Pacífico, segundo o ING, o gigante bancário holandês.

“Uma parte significativa das importações que entram nos EUA pelos portos estaria diretamente sujeita a multas pesadas”, concluíram os pesquisadores do banco em um relatório publicado na segunda-feira. “Essas despesas adicionais provavelmente seriam repassadas da transportadora para os embarcadores e, em última instância, para os importadores e exportadores.”

O governo está recebendo sugestões sobre a proposta até 24 de março. Trump poderia então impor os impostos por meio de ordem executiva.

O plano prevê uma série de taxas sobre navios que descarregam em portos americanos, dependendo da porcentagem de navios de fabricação chinesa na frota de uma transportadora. Além da taxa de até US$ 1,5 milhão para navios construídos na China, o plano prevê taxas que podem chegar a US$ 1 milhão por escala em portos para transportadoras cujos pedidos de novos navios recorram fortemente aos estaleiros chineses.

As principais transportadoras costumam parar em dois ou três portos americanos por rota, o que significa que suas taxas podem ultrapassar US$ 3 milhões em viagens que geram uma receita de US$ 10 milhões a US$ 15 milhões, estimou Ryan Petersen, executivo-chefe da Flexport, uma empresa de logística global.

“As taxas propostas são enormes e serão incorporadas ao que os embarcadores têm de pagar e, consequentemente, os consumidores”, disse Willy Shih, especialista em comércio internacional da Harvard Business School. “É uma medida realmente agressiva que reflete uma administração que está fora de contato com a forma como o mundo realmente funciona ou que não se importa e quer causar o caos.”

A agitação pode se adequar aos planos de Trump, que tem procurado pressionar as empresas a fabricar seus produtos nos Estados Unidos. Mas o aumento dos custos de transporte pode prejudicar esse esforço, já que mais de um quarto das importações americanas são componentes, peças ou matérias-primas, de acordo com dados do Banco Mundial. Os custos mais altos desse tipo de carga desafiam a economia da fabricação de produtos acabados nos Estados Unidos.

A proposta de Trump procura combater o domínio do setor de construção naval chinês, que fabrica mais da metade das embarcações comerciais de carga do mundo, em comparação com 5% em 1999, segundo o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos.

Pelo menos 15% das exportações americanas teriam que ser embarcadas em navios com bandeira dos EUA dentro de sete anos da nova política, e 5% das frotas teriam que ser construídas nos Estados Unidos.

“Não há nenhuma maneira física de os estaleiros dos EUA fazerem isso”, disse Lars Jensen, executivo-chefe da Vespucci Maritime, uma consultoria de transporte de contêineres com sede em Copenhague. “O termo técnico para essa proposta seria simplesmente ‘estúpido’.”

A espera por um novo navio de contêineres de um estaleiro existente já dura mais de três anos, disse ele. Uma indústria americana estaria começando quase do zero, exigindo bilhões de dólares e muitos anos.

O esforço também exigiria aço — uma commodity que se tornou mais cara devido às tarifas de Trump.

Enquanto isso, os impostos criariam novas oportunidades para estaleiros estabelecidos na Coreia do Sul e no Japão.

Se for promulgada, a proposta vai bagunçar o transporte internacional, semeando incertezas adicionais para as empresas que já estão enfrentando as várias propostas tarifárias de Trump.

Os importadores provavelmente reduziriam o uso dos portos americanos enviando mercadorias para o México e o Canadá e, em seguida, usando caminhões e trens para entregar nos Estados Unidos.

“Esses portos costumam estar congestionados”, observou Petersen, executivo-chefe da Flexport. “Eles não conseguirão absorver muita capacidade.”

