 Elon Musk demitiu centenas de especialistas em armas nucleares e agora precisa recontratá-los

Por Samara Barboza/IGN Brasil/MSN

O Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) liderado por Elon Musk não foi capaz de lidar com a demissão de todos os funcionários para corte de gastos. Em sua última intervenção, agentes do DOGE demitiram cerca de 350 funcionários do Departamento de Energia. No entanto, não sabiam que estavam enviando para casa especialistas em montagem de ogivas nucleares e controle de armas e resíduos nucleares.

De acordo com a CBS News, os funcionários do DOGE pensaram que estavam demitindo funcionários em estágio probatório ou simples administradores do Departamento de Energia, sem parar para perguntar qual era realmente o trabalho deles. Centenas de funcionários federais que trabalham em programas de armas nucleares dos EUA também receberam seu aviso de rescisão.

De acordo com fontes da Associated Press próximas ao Departamento de Energia, cerca de 350 funcionários da Administração Nacional de Segurança Nuclear (NNSA) foram mandados embora inesperadamente. Alguns deles perderam o acesso às suas contas de e-mail antes de serem formalmente notificados ou não conseguiram acessar seu cargo com suas credenciais. A NNSA é a entidade encarregada de gerenciar o arsenal de armas nucleares do país, entre outras responsabilidades cruciais.

Uma das instalações mais afetadas pelas demissões do DOGE foi a fábrica da Pantex, perto de Amarillo, Texas, que sofreu um corte de 30% no emprego sem aviso prévio. Nesta usina, os funcionários estão envolvidos na remontagem de ogivas nucleares, uma tarefa altamente especializada que requer os mais altos níveis de autorização de segurança.

A diretora interina da agência, Teresa Robbins, enviou uma declaração aos funcionários demitidos rescindindo a ordem de demissão, o que causou enorme confusão em toda a agência. No entanto, 28 funcionários não foram reintegrados. "Esta carta serve como notificação formal de que a decisão de rescisão emitida em 13 de fevereiro de 2025 foi rescindida, com efeito imediato", dizia o memorando obtido pela AP.

Dispense primeiro, pergunte depois

Dada a natureza dessas demissões, a discrição usada pelo departamento liderado por Elon Musk foi revelada, quando se trata de demitir funcionários sem antes analisar o escopo de seu trabalho. Esse padrão de ação traz a marca inconfundível de Elon Musk, algo similar ao que aconteceu no departamento de desenvolvimento de superchargers da Tesla e depois os recontratou porque o serviço havia sido paralisado. Ou no caso do departamento de moderação do Twitter (X).

"O pessoal do DOGE chega sem ter a menor ideia de quais são as responsabilidades desses departamentos. Eles parecem não perceber que é realmente mais sobre o departamento de armas nucleares do que sobre o Departamento de Energia", disse Daryl Kimball, diretor-executivo da Associação de Controle de Armas.

Um alto funcionário da NNSA, Rob Plonski, também expressou preocupação com as demissões em um post no LinkedIn: "Este é um momento crucial. Devemos decidir se estamos realmente comprometidos em liderar no cenário mundial ou se estamos contentes em minar os próprios sistemas que garantem o futuro de nossa nação. Plonski alertou que "cortar a força de trabalho federal responsável por essas funções pode ser visto como imprudente na melhor das hipóteses e adversamente oportunista na pior".

Consequências para a força nuclear dos EUA

As demissões e a subsequente reintegração de funcionários do Departamento de Energia plantaram a semente da incerteza entre esses profissionais, e alguns estão reconsiderando se devem voltar a trabalhar na agência. "O principal impacto foi um golpe para o moral e a confiança daqueles que foram demitidos", disse uma fonte próxima à CNN.

A situação apenas agravou a perda constante de talentos que o departamento vem sofrendo após uma onda recente de aposentadorias. Assim como os Estados Unidos tem realizando um grande esforço de modernização de armas nucleares de cerca de US $ 750 bilhões. Edwin Lyman, diretor de segurança de energia nuclear da Union of Concerned Scientists (UCS), disse à CBS News que as demissões podem "atrapalhar o dia-a-dia da agência e criar uma sensação de instabilidade sobre o programa nuclear no país e no exterior. Isso só pode beneficiar os adversários."