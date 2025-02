Estudo liderado pela CTG Brasil avança para solução sustentável de infestação de mexilhão-dourado em hidrelétricas

Fevereiro de 2025 - Os problemas causados pelo mexilhão-dourado (Limnoperna fortunei), uma das espécies invasoras mais prejudiciais ao Brasil, podem estar próximos de uma solução definitiva graças a uma abordagem inovadora baseada na modificação genética. O projeto de controle biotecnológico da infestação desse molusco, conduzido pela Bio Bureau em parceria com diversas instituições, finalizou sua terceira fase, celebrando avanços científicos e estruturais que abrem caminho para a eliminação gradual da espécie em reservatórios brasileiros.



Desde 2017, o projeto integra o programa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), liderado pela CTG Brasil e com apoio da SPIC Brasil, Tijoá, UFRJ, Instituto SENAI de Inovação em Biossintéticos e, mais recentemente, da empresa Hubz. A iniciativa combina esforços de cientistas nacionais e internacionais para combater a praga que causa prejuízos anuais de R$ 400 milhões ao setor elétrico, entope turbinas e tubulações de 40% das hidrelétricas brasileiras e impacta ecossistemas inteiros.



A fase III desenvolveu um protótipo de mexilhão-dourado geneticamente modificado (GM) adulto, um passo importante na criação do mexilhão equipado com DNA sintético para ativar o mecanismo de gene drive, induzindo a infertilidade na espécie. “Com o ambiente regulatório progressista do Brasil, temos chance de ser o primeiro grupo a aplicar a tecnologia de gene-drive para o combate de uma espécie invasora no ambiente”, explica Mauro Rebelo, fundador da Bio Bureau e especialista na espécie desde 2005.



Os avanços nas fases anteriores foram essenciais para o sucesso atual. O sequenciamento genômico de alta qualidade resultou em um genoma classificado como "platinum" por referências internacionais. Esse recurso permitiu identificar genes-alvo para o controle biotecnológico e criar um banco genético compartilhado entre o mexilhão-dourado e outros organismos, ampliando as informações biológicas disponíveis. Paralelamente, métodos para medir a intensidade da infestação e modelagem ecológica com o objetivo de entender a herança genética da infertilidade, foram desenvolvidos, estabelecendo uma base sólida para os testes de eficiência e segurança em ambientes controlados.



O impacto ambiental e econômico causado pelo mexilhão-dourado vai muito além das hidrelétricas. O molusco prejudica a piscicultura, ao obstruir tanques-rede, reduz a qualidade da água e força o aumento no uso de antibióticos. Afeta ainda a biodiversidade, já que algumas espécies de peixes ingerem o molusco, que continua crescendo em seus organismos, além de comprometer a navegação e o ecoturismo. Com origem nos rios do Sudeste Asiático, o mexilhão-dourado é uma espécie invasora que foi introduzida acidentalmente na América do Sul há quase 30 anos e, hoje, está amplamente disseminado em rios e reservatórios brasileiros.



Próximos passos



O sucesso do projeto depende de investimentos significativos e da colaboração de diversos setores. A CTG Brasil liderou o financiamento das fases 1-3, com um aporte de R$ 7,5 milhões, e segue com o interesse em continuar investindo. SPIC Brasil e Tijoá contribuíram com R$5,2 milhões. As etapas futuras, que incluem o escalonamento da produção e testes de controle e eficácia, estão estimadas em R$50-100 milhões ao longo de 5-10 anos. “A inovação é uma de nossas diretrizes, e apoiar soluções que protejam o setor elétrico e o ecossistema está alinhado à nossa filosofia de atuação. Porém, é preciso engajamento e investimento conjunto dos diversos atores afetados pelo mexilhão-dourado e ações conjuntas com órgãos reguladores”, destaca Soraia Quicu, especialista de P&D da CTG Brasil.



A Bio Bureau segue à frente no desenvolvimento biotecnológico, enquanto a Hubz liderou os esforços para criar métodos de mensuração da infestação. “Medir a infestação em cada reservatório é essencial para controlá-la de forma eficaz”, afirma José Lavaquial, diretor da Hubz.



Com base nos resultados já alcançados e no engajamento de múltiplos atores, o projeto representa uma solução promissora e sustentável para um dos maiores desafios ambientais do país. A combinação de ciência, tecnologia e colaboração intersetorial promete não apenas mitigar os prejuízos causados pelo mexilhão-dourado, mas também proteger os ecossistemas brasileiros e garantir maior eficiência no setor elétrico.



Sobre a CTG Brasil

Uma das maiores geradoras de energia do País, conta com a dedicação de seus talentos locais e está comprometida em contribuir com a matriz energética brasileira, pautada pela responsabilidade social e respeito ao meio ambiente. A empresa tem investimentos em 17 usinas hidrelétricas e 11 parques eólicos, com capacidade instalada total de 8,3 GW. Criada em 2013, é controlada indireta da China Three Gorges Corporation, uma das líderes globais em geração de energia limpa.



Sobre a Bio Bureau Biotecnologia

A Bio Bureau é uma empresa brasileira de pesquisa focada no desenvolvimento de biodiversity-tech, tecnologia para conservação em escala da biodiversidade. É responsável pelo projeto do gene-drive para controle do mexilhão dourado e pela criação de créditos de biodiversidade verificáveis, baseados em DNA ambiental. Há 15 anos no mercado, a empresa conta com mais de 50% dos sócios doutores e, pelo quarto ano consecutivo, está entre as top 10 biotechs no ranking da 100 Open Startups.