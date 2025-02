Aquishow Brasil 2025 será realizado, em maio, em Uberlândia

Por Thiago Silva

Maior evento da aquicultura nacional, a Aquishow Brasil 2025 inaugura o modelo itinerante e será realizada em Uberlândia, nos dias 27 a 29 de maio de 2025. Será a primeira edição fora do Estado de São Paulo. O objetivo é contribuir para o contínuo crescimento da atividade em Minas Gerais.

A expectativa da Aquishow Brasil é receber 6.000 visitantes de todas as partes do país e do exterior. A edição de 2024 atraiu participantes de 17 países – especialmente da América Latina. No ano passado, o evento movimentou R$ 100 milhões e o objetivo é crescer 15% em 2025.

Promovida pela Peixe SP – Associação de Piscicultores em Águas Paulistas e da União, desde 2009, a Aquishow ganhou representatividade por reunir todos os elos da cadeia produtiva da aquicultura brasileira, atividade que cresce com base em sustentabilidade social, ambiental e econômica, empregando 4 milhões de pessoas, movimentando cerca de R$ 9 bilhões por ano e proporcionando renda para todos os perfis de produtores, além de ser uma opção para diversificação do uso da propriedade rural e ampliação de perspectivas e melhoria das condições de vida no campo.

“Atentos aos movimentos e ao crescimento da aquicultura brasileira, sua organização setorial, investimentos realizados e potencial de produção, realizaremos a Aquishow Brasil 2025 em Minas Gerais, estado que concentra um dos maiores contingentes de produção de tilápia no Brasil”, explica Marilsa Patrício, diretora executiva da Peixe SP, organizadora do evento.

Com o slogan “Inovando e Crescendo com a Aquicultura”, a Aquishow Brasil reúne todos os elos da cadeia produtiva para apresentação das mais modernas tecnologias em genética, insumos, equipamentos, serviços e produtos e conta com espaço para discussão dos temas mais importantes para a atividade, objetivando realização de negócios, trocas de informação e aperfeiçoamento das práticas de produção.

Além da exposição comercial, palestras e painéis, a Aquishow Brasil promove torneios (Tarrafeador de Ouro) e jogos de conhecimento (AquaQuiz). Outro destaque são as premiações especiais para reconhecer as pessoas que contribuem para o contínuo crescimento da aquicultura, como o Prêmio Inovação Aquícola e o Prêmio Personalidades Brasileiras da Aquicultura – Aline Brun e Geraldo Bernardino).

Além da piscicultura, especificamente a tilapicultura, outras cadeias da aquicultura têm presença na Aquishow Brasil, como aquarismo/ornamentais, ranicultura, algicultura, malacocultura, jacaricultura e aquaponia, representados por associações e cooperativas. “Nossa missão é aproximar produtores de novas técnicas, tecnologias e inovações voltadas para o incremento da aquicultura e da piscicultura em criação extensiva, semi-intensiva, intensiva e superintensiva, seja em tanques rede, viveiros escavados, sistemas de recirculação ou bioflocos, bem como salientar a importância da gestão adequada o negócio”, ressalta Marilsa.

Para a Aquishow Brasil 2025, a Peixe SP firmou parceria com a Peixe MG (Associação dos Aquicultores e empresas especializadas do Estado de Minas Gerais). Mais informações: www.aquishowbrasil.com.br, [email protected] e telefones (17) 981378657 ou (17) 996166638.

Fonte: Texto Comunicação Corporativa