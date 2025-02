Trump quer que Departamento de Educação seja fechado imediatamente

Bandeira norte-americana tremuila ao lado de bandeira esfarrapada do Departamento de Educação dos EUA em Washington, EUA 04/02/2025 REUTERS/Kevin Lamarque © Thomson Reuters

Por Nandita Bose e Kanishka Singh/Reuters/MSN

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que deseja que o Departamento de Educação federal seja fechado imediatamente.

Trump afirmou na semana passada que gostaria de fechar o Departamento de Educação com um decreto, mas reconheceu que precisaria do apoio do Congresso e de sindicatos de professores para cumprir sua promessa de campanha.

O fechamento imediato do Departamento de Educação interromperia a destinação de dezenas de bilhões de dólares em auxílios para escolas K-12 (até o 12º ano) e assistência para mensalidades de estudantes universitários.

Trump passou suas primeiras semanas no cargo promovendo grandes mudanças no governo federal, exigindo que funcionários federais voltassem a trabalhar nos escritórios ou pedissem demissão, buscando cortes de custos e tentando fechar agências como a Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional (USAID).

O Departamento de Educação está no topo da lista de alvos de Trump.

"Eu gostaria que ele fosse fechado imediatamente", disse Trump a jornalistas nesta quarta-feira. "O Departamento de Educação é uma grande fraude."

Trump propôs fechar o Departamento de Educação em seu primeiro mandato, entre 2017 e 2021, mas o Congresso não se pronunciou. A agência emprega 4.245 pessoas e gastou U$251 bilhões no ano mais recente.

(Reportagem de Nandita Bose e Kanishka Singh; reportagem adicional de Andy Sullivan e Trevor Hunnicutt)