Trump quer saber por que os carros dos EUA são tão raros na Alemanha.

Por Melissa Eddy/Estadão/MSN

Esta é uma pergunta que incomodou o presidente Donald Trump há oito anos e que ressurgiu como um motivo por trás de sua ameaça de impor tarifas à União Europeia: por que os europeus não compram carros dos Estados Unidos?

“Eles impossibilitam a venda de carros na União Europeia”, disse Trump aos repórteres na segunda-feira, 3, reavivando uma irritação de seu primeiro mandato. Um ponto particularmente sensível para o presidente? Os alemães e sua preferência por carros fabricados na Alemanha.

“Quantos Chevrolets ou Fords você vê no centro de Munique?”, perguntou ele.

Não são muitos. Os carros alemães podem ser vistos com frequência nas estradas dos EUA, mas as principais marcas americanas são menos comuns na Alemanha. Os motivos vão desde as preferências dos clientes e as regulamentações alemãs até o tamanho dos carros que os americanos adoram dirigir.

Carros elétricos em fábrica da Volkswagen, na Alemanha; alemães tendem a comprar carros menores produzidos por montadoras nacionais Foto: Ingmar Nolting/NYT

“É claro que há alguns veículos americanos nas estradas da Alemanha”, disse Katharina Luca, porta-voz da ADAC, a associação automobilística da Alemanha. “Mesmo em Munique, às vezes você vê um RAM no trânsito da cidade.”

Mas dirigir um RAM não está isento de desafios. A maioria das cidades europeias tem sua parcela de avenidas largas, mas no centro delas há um emaranhado de ruas estreitas e sinuosas, onde ciclistas e pedestres competem com os carros por espaço.

Em Munique, algumas ruas são largas o suficiente para carros americanos, disse Luca. Mas, ela acrescentou, “há também ruas menores onde é difícil para os veículos normais passarem uns pelos outros”.

Os países europeus também têm padrões regulatórios e de segurança diferentes, incluindo diretrizes banais, como a exigência de piscas traseiros âmbar em vez de vermelhos. Atender a esses requisitos acrescentaria custos extras e dificultaria a entrada das empresas americanas no mercado, disse Matthias Schmidt, analista automotivo em Berlim.

“Mesmo que conseguissem, logo seriam persuadidas a sair quando lessem as letras miúdas das metas regulatórias de emissões de CO2 da frota europeia”, acrescentou. “Os fabricantes dos EUA teriam problemas reais para atender a esses padrões regulatórios com seu portfólio de produtos atual.”

Além disso, há a questão do estacionamento. Uma picape RAM 1500, por exemplo, é cerca de um metro e meio mais comprida e duas polegadas mais larga do que a vaga de estacionamento padrão alemã, o que torna o encaixe em uma vaga apertado. (A RAM é de propriedade da Stellantis, que também é proprietária da Chrysler, Dodge e Jeep, além de várias marcas de pequeno e médio porte na Europa).

Apesar desses desafios, os fabricantes de picapes norte-americanas encontraram um público na Alemanha, que tem visto um gosto crescente por carros maiores e mais pesados, como os SUVs.

“Os gostos dos americanos são diferentes dos da Alemanha”, disse Fabian Brandt, sócio da empresa de consultoria Oliver Wyman, que assessora empresas automobilísticas e seus fornecedores. Ele acrescentou que motores menores e mais eficientes também estão por trás das preferências dos motoristas alemães.

Além disso, disse Brandt, os americanos tendem a dirigir distâncias mais longas em limites de velocidade regulamentados mais baixos do que a maioria dos alemães. Eles também dão maior prioridade ao design do interior, “como porta-copos, seu tamanho e a quantidade deles”, acrescentou.

Os preços da gasolina são outro fator. Os alemães pagam, em média, cerca de US$ 1,41 por litro de gasolina, o que equivale a US$ 5,50 por galão, em comparação com o preço médio da gasolina nos Estados Unidos, que era de US$ 3,10 por galão na terça-feira.

As montadoras americanas, como a General Motors e a Ford Motor, têm enfrentado dificuldades na Europa há décadas. Em 2017, a GM vendeu suas marcas europeias, incluindo a Opel na Alemanha, e parou de vender quase todos os modelos Chevrolet na Europa. Mas os amadores e colecionadores ainda podem comprar um Corvette na Alemanha e em outros países europeus, e a GM tem tentado vender alguns de seus veículos elétricos na Europa, como o Cadillac Lyriq.

A Ford está investindo US$ 2 bilhões para transformar sua fábrica em Colônia, na Alemanha, em um “centro de veículos elétricos”, embora isso tenha acarretado cortes de empregos. E a montadora está fechando sua outra fábrica na Alemanha até o final do ano.

O presidente Trump citou as importações de automóveis como motivo do desequilíbrio comercial entre os Estados Unidos e a Europa, mas muitos dos carros alemães que circulam nas estradas dos EUA foram fabricados no Alabama, na Carolina do Sul e no Tennessee.

Todos os SUVs da série X da BMW, que são tão populares em Munique quanto em Memphis, são fabricados em Spartanburg, Carolina do Sul. A BMW exportou cerca de US$ 10,1 bilhões em 2023, segundo o Departamento de Comércio dos EUA, o que a torna uma das maiores exportadoras de carros dos EUA.

E a montadora, que tem sede em Munique, não pode alegar que vende o SUV elétrico mais popular da Alemanha. Esse título vai para um carro americano, o Model Y da Tesla, produzido nos arredores de Berlim.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.