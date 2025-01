Reino Unido no Brasil alerta viajantes brasileiros

Mesmo com a ETA, o brasileiro, ao ingressar no Reino Unido, ainda vai precisar passar por um oficial da imigração britânica. Ou seja, a aprovação da ETA não garante a entrada no Reino Unido.

Brasília, 30 de janeiro - A Embaixada do Reino Unido no Brasil esclarece que os únicos meios legítimos de solicitar uma ETA são: por meio do aplicativo do governo britânico para Iphone ou Android ou através do site oficial

Estamos cientes de que golpistas podem alegar oferecer esse serviço, mas alertamos que essas solicitações não são reconhecidas pelo governo britânico e são fraudulentas.

Continua após a publicidade

Uma forma de identificar o site oficial do governo do Reino Unido é verificar o domínio: ele nunca termina em “.com”, mas sempre em “.uk”.

Continua após a publicidade

Também é necessário estar atento ao valor cobrado pela autorização: uma ETA oficial custa, em janeiro de 2025, 10 libras. Qualquer valor diferente deste é motivo de suspeita. O governo britânico não aceita PIX, apenas cartão de crédito, débito, Apple Pay ou Google Pay.

Continua após a publicidade

Sobre o ETA:

Desde 8 de janeiro de 2025, brasileiros e demais pessoas sem nacionalidade britânica que pretendam viajar ao Reino Unido, para períodos de permanência inferiores a seis meses, precisam de uma autorização eletrônica de viagem (Electronic Travel Authorization - ETA). A medida se aplica a portadores de todos os tipos de passaportes (comuns, oficiais e diplomáticos).

A ETA é válida por até 2 anos. A autorização permite múltiplas viagens ao Reino Unido durante esse período. No entanto, caso o passaporte vença ou o cidadão obtenha um novo passaporte por qualquer motivo, será necessário solicitar uma nova ETA.

Mesmo com a ETA, o brasileiro, ao ingressar no Reino Unido, ainda vai precisar passar por um oficial da imigração britânica. Ou seja, a aprovação da ETA não garante a entrada no Reino Unido.

Informações adicionais podem ser encontradas no site oficial