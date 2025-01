Preço do óleo de soja fica mais caro em novembro no Centro-Oeste

São Paulo, dezembro de 2024 – O tradicional óleo de cozinha ficou mais caro no mês de novembro para os consumidores brasileiros. É o que indica o novo levantamento “Variações de Preços: Brasil & Regiões”, realizado pela Neogrid, ecossistema de tecnologia e inteligência de dados que desenvolve soluções para a gestão da cadeia de consumo.

Segundo o estudo, o preço médio do óleo de soja registrou, em novembro, um aumento de 9,7%, passando de R$ 8,26, em outubro, para R$ 9,06. As proteínas acompanharam essa elevação: a carne bovina teve um incremento de 7,2%, enquanto a suína subiu 6,1% – ambas vêm de uma trajetória de seguidas altas nos últimos quatro meses.

Continua após a publicidade

“Essa tendência de elevação contínua nos preços pode alterar o comportamento de consumo, com os brasileiros buscando alternativas mais baratas ou reduzindo o volume de compras”, explica Anna Fercher, head de Customer Success e Insights da Neogrid. “São mudanças que afetam a dinâmica da cesta de consumo, assim como a cadeia de abastecimento, exigindo uma gestão ainda mais estratégica para atender à demanda de forma eficiente e sustentável.”

Produtos como legumes e xampu também registraram elevações em seus preços de 3,1% e 2,9%, respectivamente. Em contrapartida, as categorias que apresentaram as maiores quedas no valor médio entre outubro e novembro foram o leite UHT (-3,5%), farinha de mandioca (-3,1%), creme dental (-3%), farinha de trigo (-2,7%) e leite em pó (-2,6%).

Continua após a publicidade

Maiores altas no Brasil em 2024

No acumulado do ano até novembro, o café em pó e em grãos continua na liderança das variações de aumento de preços em todo o país. O produto teve alta de 38%, passando de R$ 36,89, em dezembro de 2023, para R$ 50,90 neste último monitoramento. Em segundo lugar, aparece o óleo (27,2%), seguido pelo leite UHT (20,6%), carnes suínas (20,4%) e queijos (20,1%).

Variações de preços em outubro Centro-Oeste

Na região Centro-Oeste, as maiores variações de alta ocorreram nas seguintes categorias: óleo (10,5%); carne bovina (10,3%); água mineral (8,5%); xampu (6,5%) e legumes (4,7%). Já as principais quedas se concentraram nestas categorias: detergente líquido (-25,7%); molho de tomate (-10,8%); farinha de mandioca (-10,8%); farinha de trigo (-10,7%) e sal (-6,1%).

Sobre a Neogrid

A Neogrid é uma empresa de tecnologia e inteligência que desenvolve soluções para a gestão da cadeia de consumo. Há 25 anos no mercado, construiu um ecossistema de dados e negócios que conecta varejos, indústrias e distribuidores no Brasil e nos mercados mais competitivos do mundo. Com cases de sucesso em empresas de grande porte, tem como principal objetivo aumentar as vendas e a rentabilidade das empresas. https://www.neogrid.com/