Governo de Goiás articula investimentos para trechos goianos da Ferrovia Centro-Atlântica

O Governo de Goiás reivindica maior volume de investimentos e de obras de requalificação nos trechos da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) que cortam o Estado, após a renovação do contrato de concessão deste modal que será feita pelo governo federal com a iniciativa privada. Uma audiência pública foi realizada na segunda-feira, 21, pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em Goiânia. A reunião foi coordenada pelo diretor da entidade, Lucas Asfor, e pelo ouvidor Robson Crepaldi.

Segundo o vice-governador Daniel Vilela, outro pleito relevante é a construção de um ramal da ferrovia que ligue Anápolis à cidade de Araguari (MG). “Nosso objetivo é facilitar o escoamento da produção goiana, a redução significativa de custos do frete e, principalmente, aumentar a competitividade dos nossos produtos”, destacou Daniel.

A Ferrovia Centro-Atlântica parte de Anápolis até os portos de Vitória (ES), Rio de Janeiro (RJ) e de Santos (SP). Para o secretário de Estado da Infraestrutura (Seinfra) e presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Pedro Sales, que também esteve na audiência, a construção de um novo trecho entre o município goiano e Araguari se justifica pela “saturação da capacidade” do Porto de Santos.

“Com a ferrovia chegando àquela cidade mineira, é possível abrir uma rota direto para os portos, criando-se novas possibilidades para o escoamento dos nossos produtos”, detalhou. “O que queremos é melhorar o nosso acesso à zona portuária da região Sudeste, em especial ao Porto de Açu (RJ)”, ilustrou Daniel Vilela.

Presidente do Conselho da Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial), o empresário José Carlos Garrote endossou as reivindicações do Governo Estadual junto à ANTT. Lembrou que o estado é o quarto maior produtor de grãos do país e que detém o sétimo maior parque industrial. “Temos experimentado um crescimento avassalador, muito acima da média. Com a ampliação da Ferrovia Centro-Atlântica em Goiás, teremos condições de investir muito mais. Vamos aumentar a produtividade com maior eficiência”, projetou.

Garrote destacou ainda que o setor produtivo goiano tem trabalhado “de mãos dadas” com o Executivo Estadual, de forma “respeitosa” e com “visão futurista”. “Daí a necessidade de o governo federal assegurar estes investimentos para Goiás a fim de não obstaculizar este crescimento”, pontuou.

A Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), com 7,8 mil quilômetros de extensão, é um importante eixo de transporte que atravessa oito estados brasileiros: Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, além do Distrito Federal. Recentemente, foi anunciada a renovação da concessão da FCA por mais 30 anos, o que traz consigo a expectativa de um investimento privado significativo, estimado em R$ 24 bilhões.

Esses recursos serão aplicados na modernização e ampliação de 5,7 mil quilômetros de trilhos, incluindo os corredores Centro-Leste, Centro-Sudeste, Minas-Bahia e Minas-Rio, com o objetivo de melhorar a eficiência logística e a infraestrutura ferroviária do Brasil.

A ANTT afirmou ainda que os recursos serão empregados em infraestrutura, tecnologias e na ampliação da capacidade de transporte. Em território goiano, as obras na malha ferroviária estão programadas em Luziânia, Pires do Rio, Catalão, Vianópolis e Ipameri. A partir de agora, as reivindicações e sugestões apresentadas na audiência pública serão acrescentadas aos estudos técnicos que estão sob responsabilidade da Agência de Transportes Terrestres antes da definição acerca da renovação da concessão.

Entorno do DF

Diante de representantes da ANTT e do Ministério dos Transportes, o vice-governador Daniel Vilela aproveitou a oportunidade para reforçar o projeto do Executivo estadual de instituir um consórcio semelhante ao que existe na região Metropolitana, com o Governo de Goiás à frente, para melhorar “substancialmente” o sistema de transporte coletivo no entorno do Distrito Federal.

Daniel Vilela afirmou que iniciou os diálogos com a Presidência da República e também com o Ministério das Cidades. A Secretaria de Estado do Entorno criou um Grupo de Trabalho, com participação das prefeituras, com este propósito e, nos próximos dias, o Governo de Goiás vai se reunir com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha.

