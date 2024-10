Acesso ao câmpus da UFJ é debatido em audiência pública

Por Francisco Cabral

Foi realizada no último dia 10, no plenário João Justino de Oliveira, uma audiência pública para debater o acesso ao câmpus Jatobá da Universidade Federal de Jataí (UFJ), na BR-364. Na pauta, as reivindicações dos alunos que compõem o Movimento Retorno Seguro, que solicitam melhor iluminação na rodovia; melhoria no transporte público coletivo; construção de novo acesso pelo bairro Estrela Dalva e implantação de retorno ou viaduto na BR-364. Aquele trecho tem sido, há muitos anos, palco de vários acidentes, alguns deles fatais.

Participaram da solenidade, compondo a mesa de trabalhos, os vereadores Abimael Silva (presidente), Carlinhos Canzi, Durval Júnior, Marcos Patrick e Marina Silveira, a deputada federal Marussa Boldrin, o reitor da UFJ, Cristiano Peres Coelho, o chefe de operações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em Goiás, Paulo Renato, o chefe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município, Rodrigo Freitas, o superintendente da empresa de transporte coletivo Translocave, Everaldo Barbosa, e a vice-prefeita eleita Flaviane Scopel. Também estavam presente os vereadores eleitos Carlone Assis, Guilherme Alves, Kátia Carvalho e Lazinho do Asfalto.

Crédito das fotos: Rafael Cardoso/CMJ

Alunos da universidade e moradores dos bairros Estrela Dalva e Francisco Antônio discorreram sobre as reivindicações, detalhando cada item da pauta da audiência. O presidente da Câmara, Abimael Silva, relembrou o compromisso de devolver R$ 1 milhão para colaborar na obra de iluminação da rodovia. A vice-prefeita eleita Flaviane Scopel garantiu que a futura gestão municipal realizará a obra assumida pela administração que se encerrará no próximo dia 31 de dezembro.

Quanto ao transporte público, a UFJ, a empresa Translocave e a prefeitura farão estudos para tornar mais eficiente o trânsito de estudantes no sentido cidade-câmpus e vice-versa. Um novo acesso, pelo bairro Estrela Dalva, também será tema de avaliações, para que exista uma alternativa ao tráfego pela BR-364.

Em relação à construção de um novo retorno ou de um viaduto, a deputada Marussa Boldrin informou que esteve com a direção do Dnit e com o ministro dos Transportes, Renan Filho. O grande entrave para a execução de uma obra de grande porte e, devido a este fato, mais demorada é a futura concessão da BR-364 à iniciativa privada, prevista para o final do próximo ano. O assunto deve ser levado à concessionária que fará a gestão do trecho que inclui o território jataiense.