Cadeira do Datena “voou pela minha cabeça”, diz Marina Helena

Por Stêvão Limana

Marina Helena (Novo) disse que José Luiz Datena (PSDB) “roubou” a cadeira dela para agredir Pablo Marçal (PRTB) e que precisou “correr” para não ficar no meio da confusão no início do quarto bloco do debate da TV Cultura entre candidatos à Prefeitura de São Paulo neste domingo (15). À imprensa, Marina Helena afirmou, também, que a cadeira lançada por Datena passou "por cima" dela e que Marçal foi atingido uma vez.

Datena foi expulso do debate logo em seguida, e Pablo Marçal foi encaminhado ao hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com dores nas costelas, segundo a assessoria do candidato. Na saída, Datena disse que não se arrependia do que havia acontecido e que o adversário do PRTB "mereceu o que teve".

Fonte: CNN Brasil/MSN Notícias