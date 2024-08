Companhia de energia do estado de Goiás emite nota sobre desligamento de terceirizado

Segue a nota:

A Equatorial Goiás informa que preza pela segurança de todos os seus colaboradores durante a execução das suas tarefas do dia a dia. A concessionária salienta que acompanhou a investigação do acidente junto à empresa parceira e garantiu total assistência ao colaborador da terceirizada. Com o caso na justiça, a companhia ressalta que segue monitorando o processo com a empresa que presta serviços para a distribuidora.

Assessoria de Imprensa Equatorial Goiás