Piloto realiza pouso forçado em milharal e é preso após perseguição em Rio Verde

Por Pedro Moura / JO

O piloto de um avião monomotor foi preso em flagrante nesta quinta-feira, 1º, após ser flagrado realizando um pouso forçado em uma plantação de milho, em Rio Verde. A aterrissagem foi observada pela Guarda Civil Municipal (GCM), que coincidentemente havia feito uma parada no autódromo da cidade.

Ao chegar na plantação para prestar apoio aos tripulantes, os guardas se depararam com o copiloto e o piloto, Renan Felix, pulando uma cerca da propriedade rural em fuga, rumo a uma mata. Neste momento se iniciou uma perseguição a pé, que pendurou por três quilômetros.

Renan acabou sendo alcançado e preso pela GCM, enquanto que o comparsa conseguiu fugir ao conseguir chegar em uma caminhonete estacionada na zona rural. Segundo a corporação, Renan informou que havia decolado de uma fazenda entre Jataí e Rio Verde, tendo como destino o estado do Pará, onde receberia cerca de R$ 2 mil pelo translado. Ele já possui passagem por tráfico internacional de drogas na Bolívia.

Durante as buscas no interior da aeronave, a equipe encontrou cinco galões contendo combustível para a aeronave, mochilas com roupas pessoais e alguns mantimentos, como água, bolachas e colchões. A suspeita é de que Renan estava a caminho de um garimpo – atividade que tem se intensificado no estado paraense.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e identificou que a aeronave era clonada, sendo que todas as numerações estavam raspadas. O verdadeiro proprietário do monomotor foi identificado como Augusto Cesar Lemos.

A Polícia Federal (PF), que recebeu o piloto Renan na delegacia de Jataí, também foi acionada. A aeronave permaneceu no local em processo de desmontagem, a fim de ser transportada para o aeroporto da região.

Fonte: Jornal Opção