Festival Brasil Sabor ocorre até o dia 2 de junho em todo o país

Entre os dias 16 de maio e 2 de junho, mais de 700 restaurantes de todas as regiões do Brasil abrirão suas portas para a 18ª edição do festival Brasil Sabor, oferecendo pratos exclusivos a preços promocionais. Com o tema "Pra toda gente, pra todo gosto", o evento promete ser uma celebração da diversidade e riqueza da culinária brasileira. Para conhecer os restaurantes participantes, acesse o site oficial do festival.

Este ano, 17 estados, além do Distrito Federal, estão confirmados no festival: Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Cada estabelecimento participante criará uma receita especial, destacando os ingredientes típicos e sabores únicos de suas regiões.

Organizado pela Abrasel, com patrocínio da Ambev, Friboi, PicPay e Seara, o Brasil Sabor deste ano mantém o formato híbrido, permitindo que os consumidores aproveitem os pratos tanto nos restaurantes quanto no conforto de suas casas, por meio de delivery.

"Pelas dimensões continentais, nosso país traz uma riqueza gastronômica imensa. A comida servida nas cinco regiões do Brasil tem características únicas e sabores muito únicos. O Brasil Sabor é uma celebração de toda a culinária brasileira e um espaço para os clientes desfrutarem das diferentes gastronomias locais, sempre com um preço promocional", diz Rosane Oliveira, presidente do Conselho Administrativo da Abrasel.

O festival, que iniciou em 2006, consolidou-se como um dos maiores eventos gastronômicos do Brasil. "Já prestigiei o festival no ano passado quando morava em Belo Horizonte. Um ano depois, me mudei para o Rio de Janeiro por uma oportunidade de trabalho e com certeza irei prestigiar a gastronomia carioca", diz a engenheira de produção, Karla Caroline.

Além de aproveitar as delícias do festival, os consumidores são convidados a compartilhar suas experiências nas redes sociais usando a hashtag #BrasilSabor. Não perca a chance de explorar novos sabores e valorizar a rica culinária brasileira. Para conhecer os restaurantes participantes e mais detalhes sobre o festival, acesse o site oficial do Brasil Sabor: www.brasilsabor.com.br.