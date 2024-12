Influencer brasileira é eleita a “Mulher Fitness Perfeita” pela Playboy Austrália, segundo a inteligência artificial

“Eu me sinto muito honrada! Dedico-me bastante à alimentação e à rotina de treinos, e ver os resultados no espelho já é uma vitória. Ser reconhecida como a ‘Mulher Fitness Perfeita’ é algo incrível!”, declarou Karol, emocionada com o título.

A influencer brasileira Karol Rosalin foi escolhida pela revista Playboy Austrália como a “Mulher Fitness Perfeita”, de acordo com critérios definidos por inteligência artificial. Aos 25 anos, Karol, que mora em São Paulo e tem cerca de meio milhão de seguidores no Instagram, foi apontada como o exemplo ideal de equilíbrio entre saúde, força e bem-estar, destacando uma nova visão de beleza fitness.

“Eu me sinto muito honrada! Dedico-me bastante à alimentação e à rotina de treinos, e ver os resultados no espelho já é uma vitória. Ser reconhecida como a ‘Mulher Fitness Perfeita’ é algo incrível!”, declarou Karol, emocionada com o título.

A escolha da Playboy Austrália utilizou inteligência artificial para analisar critérios como simetria, proporção e harmonia estética. Karol se destacou por apresentar um físico que alia força e feminilidade sem exageros, representando uma alternativa aos estereótipos de corpos excessivamente musculosos que dominam a indústria fitness.

Karol iniciou sua jornada fitness há oito anos, enfrentando desafios e fases até encontrar um estilo de vida que une saúde e equilíbrio. “No começo, eu não sabia treinar direito. Passei por períodos em que fui mais magrinha ou mais musculosa, mas hoje encontrei o equilíbrio para o meu corpo”, contou. Atualmente, sua rotina inclui musculação cinco vezes por semana, além de exercícios aeróbicos diários. Na alimentação, ela prioriza alimentos naturais como batata-doce, mandioca, frutas, frango, ovos e aveia. “Não faço nenhuma loucura, tudo o que consumo faz parte de um plano para manter minha saúde em dia”, explicou.

De acordo com a Playboy Austrália, a escolha de Karol reflete uma tendência de valorização de mulheres com físicos menos musculosos, fugindo do padrão estereotipado de corpos extremamente musculados. A publicação também destacou que, segundo uma pesquisa realizada em suas redes sociais, 80% dos homens afirmaram preferir mulheres com menos músculos, reforçando a popularidade de um estilo de vida mais equilibrado e acessível.