Descarregando energia estática

Mundo curioso

A cadeia metálica arrastada pelos caminhões-cisterna desempenha um papel fundamental na segurança durante o transporte de substâncias inflamáveis. O movimento do veículo e do líquido dentro do tanque gera eletricidade estática, que pode acumular-se e provocar faíscas. Estas faíscas, em contato com vapores inflamáveis, podem desencadear uma explosão.

A corrente, ao tocar no solo, atua como condutor, dissipando continuamente a eletricidade estática para a terra e evitando assim qualquer risco de ignição. Este dispositivo simples mas essencial garante o transporte seguro de substâncias perigosas.

Fonte: Facebook