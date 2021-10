Senta que lá vem mais história

Família Zaiden, gente que contribuiu muito com o desenvolvimento de nosso município.

Por DC Mello

Os pioneiros da família Zaiden, em número não tão grande, se tornaram patrimônio do município de Jataí pelo que plantaram e diversificaram na região que os acolheu. Originários da Síria, os irmãos Jorge, Osório, José e Nicolau Zaiden exerceram influência marcante no meio social, político e empresarial, tornando-os expressão econômica e de poder no Sudoeste de Goiás.

Jorge Zaiden, por exemplo, instalou aqui a primeira máquina de beneficiamento de arroz e café e comercializava seus produtos com outros municípios. Não há como nos esquecer da respeitabilidade e honorabilidade devido a esses cidadãos que aportaram em Jataí, constituíram suas famílias, deram alento e novos horizontes à economia local.