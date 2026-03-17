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Senta que lá vem mais história

“Ofereceram 50 camelos pela minha esposa”:

17/03/2026 09h21
Por: Redação Fonte: CO - Assessoria
No primeiro instante, o influenciador pensou que fosse apenas uma brincadeira. “Eu achei que era piada, mas eles começaram a explicar que em algumas tradições o dote ainda é negociado dessa forma. Foi aí que percebi que estavam falando sério”, afirma.
No primeiro instante, o influenciador pensou que fosse apenas uma brincadeira. “Eu achei que era piada, mas eles começaram a explicar que em algumas tradições o dote ainda é negociado dessa forma. Foi aí que percebi que estavam falando sério”, afirma.

Arthur O Urso relata proposta de casamento durante viagem aos Emirados

“Achei que era brincadeira, mas falaram sério sobre casamento e dote”, afirma o influenciador

O influenciador Arthur O Urso, de 37 anos, natural de João Pessoa (PB) e conhecido por ter viralizado internacionalmente ao afirmar viver um relacionamento poliamoroso com várias mulheres, contou ter passado por uma situação inusitada durante uma viagem recente aos Emirados Árabes Unidos. Segundo ele, enquanto visitava pontos turísticos acompanhado de três de suas esposas, recebeu uma proposta inesperada envolvendo 50 camelos como dote para que aceitasse casar uma delas com um homem local.

Arthur relata que o episódio aconteceu há alguns meses, quando o grupo chamava atenção pela dinâmica do relacionamento. A curiosidade dos moradores acabou iniciando uma conversa informal. “Eles começaram a perguntar se realmente éramos um casal poliamoroso e como funcionava o relacionamento. Em determinado momento falaram que, se eu aceitasse casar uma delas ali, poderiam oferecer 50 camelos como dote”, conta.

No primeiro instante, o influenciador pensou que fosse apenas uma brincadeira. “Eu achei que era piada, mas eles começaram a explicar que em algumas tradições o dote ainda é negociado dessa forma. Foi aí que percebi que estavam falando sério”, afirma.

Segundo ele, a reação das próprias companheiras tornou o momento ainda mais inesperado. “Quando falaram dos camelos, elas ficaram olhando para mim esperando minha reação. A gente começou a rir porque ninguém imaginava ouvir uma proposta dessas no meio de um passeio”, relata.

Apesar do espanto inicial, Arthur afirma que tratou o episódio apenas como um choque cultural e não levou a proposta adiante. Para ele, a situação acabou se transformando em uma das histórias mais curiosas da viagem. “Foi uma conversa inesperada, dessas que você só acredita quando acontece. Virou uma história divertida que a gente sempre lembra quando fala dessa viagem”, conclui.

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