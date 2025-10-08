Em nota Fundahc responde sobre atraso de salários de médicos do Hospital Serafim de Carvalho

“Reforçamos que a responsabilidade pelo pagamento dos valores em aberto é exclusiva da Fundahc e os débitos serão devidamente quitados. Assessoria de Comunicação da Fundahc”

Em resposta a matéria publicado pelo Jataí News e Goiás Press sobre o atraso de dois meses dos salários do médicos do Hospital Regional Serafim de Carvalho em Jataí a Fundahc realata que tal atraso se dá devido a questões burocráticas fiscais.

A Nota de Esclarecimento não conveceu os servidores médicos, segundo eles é muito vaga e sem consistência e que gostariam que fosse emitida, pelo menos, uma data para que os servidores pudessem reprogramar suas vidas financeiras, pois tal atraso casou sérios desarranjos econômicos.

Abaixo destacamos a nota enviada pela Fundahc

Nota de Esclarecimento

Após o encerramento do convênio de gestão do Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho (HEJ), em 30 de agosto, a Fundahc continua recebendo notas de fornecedores e prestadores de serviços que atuaram na unidade nos últimos meses. Esses documentos fiscais estão sendo analisados em paralelo ao encontro de contas junto à Secretaria Estadual de Saúde de Goiás.

Assim que esses procedimentos forem concluídos, apresentaremos os resultados.

Reforçamos que a responsabilidade pelo pagamento dos valores em aberto é exclusiva da Fundahc e os débitos serão devidamente quitados.

Assessoria de Comunicação da Fundahc