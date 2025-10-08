Quarta, 08 de Outubro de 2025 14:03
Geral Calote II

Em nota Fundahc responde sobre atraso de salários de médicos do Hospital Serafim de Carvalho

A Nota de Esclarecimento justifica atrasos em decorrência questões fiscais

08/10/2025 09h29
Por: Gideone Rosa Fonte: JN-Goiás Press
“Reforçamos que a responsabilidade pelo pagamento dos valores em aberto é exclusiva da Fundahc e os débitos serão devidamente quitados. Assessoria de Comunicação da Fundahc”
Em resposta a matéria publicado pelo Jataí News e Goiás Press sobre o atraso de dois meses dos salários do médicos do Hospital Regional Serafim de Carvalho em Jataí a Fundahc realata que tal atraso se dá devido a questões burocráticas fiscais.

A Nota de Esclarecimento não conveceu os servidores médicos, segundo eles é muito vaga e sem consistência e que gostariam que fosse emitida, pelo menos, uma data para que os servidores pudessem reprogramar suas vidas financeiras, pois tal atraso casou sérios desarranjos econômicos.

Abaixo destacamos a nota enviada pela Fundahc

Nota de Esclarecimento

Após o encerramento do convênio de gestão do Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho (HEJ), em 30 de agosto, a Fundahc continua recebendo notas de fornecedores e prestadores de serviços que atuaram na unidade nos últimos meses. Esses documentos fiscais estão sendo analisados em paralelo ao encontro de contas junto à Secretaria Estadual de Saúde de Goiás.

Assim que esses procedimentos forem concluídos, apresentaremos os resultados.

Reforçamos que a responsabilidade pelo pagamento dos valores em aberto é exclusiva da Fundahc e os débitos serão devidamente quitados.

Assessoria de Comunicação da Fundahc

Jataí - Goiás - GO

Jataí - Goiás - Goiás

Sobre o município
Jataí é um município situado no Sudoeste Goiano e um dos maiores produtores de grãos deste país. Um dos celeiros de mão de obra qualificada e, proporcionalmente, o maior detentor de Doutores também do país graças aos centros acadêmicos Instituto Federal de Educação Tecnológica, Universidade Federal de Jataí e Universidade Estadual de Goiás sem mencionar as demais faculdades e universidades privadas. Na totalidade Jataí tem mais de 30 cursos nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas.
