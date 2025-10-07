Terça, 07 de Outubro de 2025 11:09
Geral “Calote”

Servidores médicos do Hospital Regional Serafim de Carvalho com medo de calote

A fundação FUNDAHC que administrava os serviços médicos não fez o pagamento de dois meses para os profissionais

07/10/2025 10h22 Atualizada há 22 minutos
Por: Gideone Rosa Fonte: Jataí News
FUNDAHC entregou a condução dos trabalhos médicos para sucessora sem quitar salários de dois meses de atraso.

A FUNDAHC foi sucedida por nova administradora dos serviços médicos do hospital com atraso de dois meses de salário

O JN recebeu nos últimos dias e-mails preocupantes por parte de integrantes do corpo médico do hospital Serafim de Carvalho relatanto tal situação. Segundo o que apuramos são dois meses de atraso, e o que é mais grave, o dinheiro para o referido pagamento de todos os médicos foi repassado pelo Governo do Estado.

Nas negocições para sanar um problema, que é grave, a preocupação dos profissionais de saúde é de CALOTE por parte da FUNDAHC. Segundo os médicos, está um jogo de empurra e nenhuma solução concreta, nem da fundação e muito menos do Governo Estadual, até porque o governo de Goiás tem a obrigação de cobrar que os referidos pagamentos sejam feitos, até porque é uma responsabilidade do Estado acompanhar de perto sobre tais pagamentos, pois fazer o repasse para pagamento e lavar as mãos na tentativa de se eximir, não é bem assim. O Estado tem a obrigação de acompanhar a conduta da FUNDAHC para com seus servidores.

Nós do Jataí News e Goiás Press fizemos contato com a FUNDAHC, mas ainda não obtivemos nenhuma resposta sobre o tema. Estamos no aguardo.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Jataí - Goiás - GO

Jataí - Goiás - Goiás

Sobre o município
Jataí é um município situado no Sudoeste Goiano e um dos maiores produtores de grãos deste país. Um dos celeiros de mão de obra qualificada e, proporcionalmente, o maior detentor de Doutores também do país graças aos centros acadêmicos Instituto Federal de Educação Tecnológica, Universidade Federal de Jataí e Universidade Estadual de Goiás sem mencionar as demais faculdades e universidades privadas. Na totalidade Jataí tem mais de 30 cursos nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas.
