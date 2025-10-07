Servidores médicos do Hospital Regional Serafim de Carvalho com medo de calote

A FUNDAHC foi sucedida por nova administradora dos serviços médicos do hospital com atraso de dois meses de salário

O JN recebeu nos últimos dias e-mails preocupantes por parte de integrantes do corpo médico do hospital Serafim de Carvalho relatanto tal situação. Segundo o que apuramos são dois meses de atraso, e o que é mais grave, o dinheiro para o referido pagamento de todos os médicos foi repassado pelo Governo do Estado.

Nas negocições para sanar um problema, que é grave, a preocupação dos profissionais de saúde é de CALOTE por parte da FUNDAHC. Segundo os médicos, está um jogo de empurra e nenhuma solução concreta, nem da fundação e muito menos do Governo Estadual, até porque o governo de Goiás tem a obrigação de cobrar que os referidos pagamentos sejam feitos, até porque é uma responsabilidade do Estado acompanhar de perto sobre tais pagamentos, pois fazer o repasse para pagamento e lavar as mãos na tentativa de se eximir, não é bem assim. O Estado tem a obrigação de acompanhar a conduta da FUNDAHC para com seus servidores.

Nós do Jataí News e Goiás Press fizemos contato com a FUNDAHC, mas ainda não obtivemos nenhuma resposta sobre o tema. Estamos no aguardo.