Jatahy Thermas é avaliado por pessoas de vários pontos do país

O site especializado em turismo, TripAdvisor, em sua página oficial na internet faz publicação do Jatahy Thermas onde aparece as opiniões dos usuários do clube as quais algumas chamam a atenção para algumas situações, não comprometedoras, mas que podem servir de alerta para que tudo fique ainda melhor.

No final do ano passado foi noticiado, até agora extraoficialmente, de quê o clube estaria sendo transferido para uma instituição do Sistema S, o SESC. Nós do JN buscamos a informação OFICIAL sobre a matéria mas ainda não tivemos nenhuma resposta, há quem garante que tudo já está acertado e que o SESC fará um grande investimento no local. As informações extraoficiais dão conta de quê as melhorias vão desde a construção de um grande hotel, padrão SESC, Colônia de Férias e muito mais.

Sobre as avaliações publicadas no site TripAdvisor destacamos uma em particular a qual o usuário faz uma crítica importante. Embora a crítica seja de 2019, ela ainda é oportuna e interessante, porém o mais importante e que devemos destacar é que no geral a avaliação do clube é muito boa, o que demonstra que Jataí está no caminho certo para o fortalecimento de seu turismo.

"Águas escaldantes, chuveiro frio...

Avaliação sobre Thermas Park Jatahy

Publicada 8 de janeiro de 2019 via dispositivo móvel

O lugar é até bonito, uma estrutura ok, mas fui com o parâmetro de Caldas Novas e me decepcionei horrores. A água das piscinas é estupidamente quente e, quando vc sai, se quiser tomar uma ducha, só tem água fria.

Tem uns avisos que não pode levar bebida e comida, mas o local disponibiliza umas caixinhas de isopor ridículas escritas “toca da coruja” com um canetão qualquer...

Enfim: caro e não corresponde

#decepcao

Data da experiência: março de 2018"

Fonte: TripAdvisor