SESC vai construir grande Hotel em Jataí

Por Jesus Manuel

Com a intensão de instalar um projeto turístico com hotel e piscinas de águas termais em Jatai-GO, esteve na cidade, na última quarta-feira (22.09), o presidente da Fecomércio do Estado de Goiás, Marcelo Baiocchi Carneiro e o diretor regional do Sesc/Senac Leopoldo Veiga Jardim, reunidos com prefeito Humberto Machado (MDB) discutindo a possibilidade de construir um grande hotel em uma área de dois alqueires existente ao lado do clube Thermas Jatahy, que irá atender os turistas de todo o país que são sócios do SESC em todo território nacional.

A reunião contou com a presença do Prefeito Humberto Machado, da Presidente da Câmara Municipal de Jataí, Marina Silveira (Cidadania); do Presidente do SINDVAREJISTA de Jataí, Marques Alves Pereira; do Secretário de Obras Tales Augusto Machado e de diversos convidados envolvidos no projeto.

O Prefeito Humberto Machado afirmou que esse é um grande momento para os investimentos na área turística de Jataí, e considera a decisão do Sesc Senac de investir em nossa cidade, um marco histórico na consolidação de um segmento que trará muitas divisas ao município.

Hotel

A ideia dos diretores do SESC/SENAC é construir uma Colônia de Férias com hotel contendo cerca 90 apartamentos, piscinas de água quente/termal para atender todos os associados do país.

Para investir no projeto, Baiocchi disse que é preciso que a Prefeitura de Jataí doe o clube Thermas Jataí e uma de dois (2) alqueires existente anexo ao clube para a construção desse novo complexo turístico no município.

Segundo o presidente da Fecomércio, o investimento na 1ª etapa do projeto, será de R$ 10 milhões, posteriormente serão investidos mais recursos na expansão do complexo turístico. Ele informou ainda que, o projeto deverá ficar pronto em dois meses, em seguida o início das obras que serão concluídas em 2023. “Por se tratar de um projeto muito grande, vamos empenhar o máximo para que seja concluído o mais rápido possível, no mais tardar, até o final de 2123”, afirmou.