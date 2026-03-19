Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

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Vereadora pede revitalização de espaço público

19/03/2026 14h56
Por: Redação Fonte: Secom Câmara
O projeto inclui paisagismo de baixo custo com grama e flores resistentes, e a instalação de iluminação em LED para ampliar a segurança noturna.
O projeto inclui paisagismo de baixo custo com grama e flores resistentes, e a instalação de iluminação em LED para ampliar a segurança noturna.

Kátia solicita revitalização de pequenos espaços públicos ociosos

Por Francisco Cabral

A vereadora Kátia Carvalho solicitou à administração municipal a urbanização e a revitalização de espaços públicos ociosos, visando a transformação dessas áreas em espaços de convivência. A proposta detalha que a estrutura dos locais deve contar com a instalação de pergolados com plantas trepadeiras para geração de sombra natural e mobiliário urbano composto por bancos de madeira ou concreto, além de lixeiras para coleta seletiva. O projeto inclui paisagismo de baixo custo com grama e flores resistentes, e a instalação de iluminação em LED para ampliar a segurança noturna. A parlamentar indicou dois locais como prioritários para o início das atividades. O primeiro ponto consiste em um triângulo entre as ruas Nestor Garcia de Assis, Ambrosina Lima e Italino Moura, no bairro Jardim da Liberdade. O segundo local sugerido é um espaço na Rua 43, situado entre as ruas 37 e 35, no Conjunto Residencial Mauro Bento. “Pequenos lotes ou ilhas de cruzamentos que não comportam praças convencionais têm sido utilizados para o descarte irregular de lixo e entulho”, relatou ela. “A criação dos chamados recantos urbanos é uma solução de baixo custo e alto impacto social, destinada a oferecer locais de descanso para idosos, trabalhadores e mães com crianças. A ocupação positiva desses espaços contribui para a melhoria do aspecto visual da cidade e para a inibição da criminalidade”.

Marcos Patrick reivindica instalação de banheiros na quadra da Praça da Bíblia

O vereador Marcos Patrick reivindicou ao executivo a realização de melhorias e a estruturação da quadra de basquete situada na Praça da Bíblia. O requerimento prevê a execução de uma revitalização geral no espaço, que inclui a instalação de novas tabelas, aros e cestos. Além das melhorias na área de jogo, o parlamentar reivindica a implantação de banheiros no local. “A medida visa atender a reiteradas solicitações dos usuários do espaço”, informou. “A quadra da Praça da Bíblia é um instrumento público tradicional e o único destinado aos praticantes de basquete no município”.

Lazinho quer banco de leite humano no Hospital Estadual

O vereador Lazinho do Asfalto requereu ao governo do Estado a instalação de um Banco de Leite Humano (BLH) no Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho. A solicitação fundamenta-se na importância estratégica da unidade para a região Sudoeste, visto que Jataí atua como polo regional de saúde para diversos municípios circunvizinhos. “A medida visa dar suporte à futura instalação de uma unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal no hospital, estrutura que exige suporte nutricional especializado para recém-nascidos prematuros, de baixo peso ou em condições clínicas delicadas”, afirmou. “O Banco de Leite Humano é um serviço essencial para a coleta, processamento, controle de qualidade, armazenamento e distribuição de leite doado. A iniciativa baseia-se em diretrizes do Ministério da Saúde e na atuação da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, que indicam que o uso de leite pasteurizado contribui para a redução da mortalidade neonatal, diminuição de infecções hospitalares, melhora do desenvolvimento nutricional e imunológico dos bebês e fortalecimento das políticas de incentivo ao aleitamento materno”.

Luciano propõe redutor de velocidade ou mão única em via

O vereador Luciano Lima propôs à SMT a implantação de um redutor de velocidade, do tipo quebra-molas, ou a adoção de sentido único de circulação na Viela Joaquim Borges, localizada no bairro Estrela Dalva. “Moradores da região relatam preocupação com a segurança de pedestres e condutores”, assegurou. “A via registra um intenso fluxo de veículos, agravado pela entrada de tráfego oriundo da BR-364, que utiliza a viela para acessar o setor. A ausência de mecanismos de controle de velocidade e de organização do tráfego gera situações de risco, especialmente pelas características estreitas da via”.

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Jataí é um município situado no Sudoeste Goiano e um dos maiores produtores de grãos deste país. Um dos celeiros de mão de obra qualificada e, proporcionalmente, o maior detentor de Doutores também do país graças aos centros acadêmicos Instituto Federal de Educação Tecnológica, Universidade Federal de Jataí e Universidade Estadual de Goiás sem mencionar as demais faculdades e universidades privadas. Na totalidade Jataí tem mais de 30 cursos nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas.
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