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Geral Horário de trabalho

Chefes que mandarem mensagens ou ligarem fora do horário de trabalho podem ser obrigados a pagar indenização ao funcionário

Embora o Brasil não possua uma legislação específica sobre o tema, especialistas apontam que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) já oferece base jurídica para esse tipo de interpretação.

19/03/2026 09h41
Por: Redação Fonte: Diário do Comércio

celular transito

Por Pedro Silvini/Diário do Comércio

O envio de mensagens ou ligações relacionadas ao trabalho fora do horário de expediente pode gerar processos trabalhistas e até resultar em indenizações ou pagamento de horas extras aos funcionários. O entendimento vem sendo aplicado em decisões da Justiça do Trabalho quando fica comprovado que o trabalhador permaneceu à disposição da empresa durante períodos de descanso.

Embora o Brasil não possua uma legislação específica sobre o tema, especialistas apontam que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) já oferece base jurídica para esse tipo de interpretação.

O artigo 4º da CLT estabelece que se considera tempo de serviço o período em que o empregado permanece à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens.

Na prática, isso significa que, caso o funcionário receba mensagens ou ordens de superiores por aplicativos como WhatsApp durante folgas, fins de semana, férias ou após o expediente, a situação pode ser caracterizada como trabalho fora da jornada.

Quando isso ocorre e o limite de horas trabalhadas é ultrapassado, a empresa pode ser obrigada a pagar horas extras com adicional mínimo de 50% sobre o valor da hora normal.

Uso corporativo de aplicativos exige regras claras
Com a popularização de aplicativos de mensagens no ambiente corporativo, muitas empresas passaram a utilizar grupos e conversas diretas para repassar informações, cobrar metas ou emitir orientações de trabalho.

No entanto, especialistas alertam que o uso dessas ferramentas fora do horário de expediente precisa estar bem definido em contratos ou políticas internas, para evitar conflitos trabalhistas.

Mensagens que envolvam ordens, cobranças de tarefas ou metas podem ser utilizadas como prova de que o trabalhador continuou exercendo atividades fora da jornada regular.

Nem todo contato gera obrigação de pagamento
Apesar disso, nem todo contato fora do expediente gera automaticamente direito a horas extras.

De acordo com especialistas na área de direito, é necessário avaliar fatores como:

- se havia obrigação de responder imediatamente;
- se o contato era frequente ou eventual;
- se o trabalhador realmente executou alguma atividade após a mensagem.
- Em casos pontuais e urgentes, quando o empregado possui informações específicas necessárias naquele momento, a Justiça pode entender que não houve caracterização de jornada extra.

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