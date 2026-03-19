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Geral Desenvolvimento

Um Município, uma potência agrícola

Jataí, um município de oportunidades, uma cidade que pulsa desenvolvimento

19/03/2026 09h24
Por: Redação Fonte: Terra Trend
Um Município, uma potência agrícola

Pouca gente percebe, mas existe uma cidade no interior do Brasil que se tornou uma verdadeira potência do agronegócio.

Estamos falando de Jataí, no sudoeste de Goiás.
Com cerca de 111 mil habitantes, o município se transformou em um dos principais polos produtivos do Centro-Oeste e exerce forte influência econômica em toda a região.

Mas o que realmente chama atenção são os números da economia local.

O PIB municipal gira em torno de R$ 10 bilhões, com um PIB per capita próximo de R$ 94,8 mil, valor acima da média estadual. 

A economia é diversificada, mas o campo continua sendo o grande motor.
Jataí é considerado um dos principais polos agrícolas do país e se destaca na produção de soja, milho, sorgo e leite, além de abrigar uma das maiores estruturas de armazenamento de grãos do Brasil. 
A cidade também concentra grandes empresas do agronegócio e logística, além de possuir um distrito agroindustrial com mais de 120 hectares, que reúne indústrias, cooperativas e empresas de serviços. 
Outro ponto interessante é sua localização estratégica no coração do país, facilitando a distribuição de produtos para diversas regiões do Brasil. 

Hoje, Jataí não é apenas uma cidade agrícola.


Ela se tornou um centro regional de comércio, serviços e logística, consolidando seu papel como uma das economias mais relevantes do interior de Goiás.

Fonte: Terra Trend

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Jataí é um município situado no Sudoeste Goiano e um dos maiores produtores de grãos deste país. Um dos celeiros de mão de obra qualificada e, proporcionalmente, o maior detentor de Doutores também do país graças aos centros acadêmicos Instituto Federal de Educação Tecnológica, Universidade Federal de Jataí e Universidade Estadual de Goiás sem mencionar as demais faculdades e universidades privadas. Na totalidade Jataí tem mais de 30 cursos nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas.
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