Um Município, uma potência agrícola

Pouca gente percebe, mas existe uma cidade no interior do Brasil que se tornou uma verdadeira potência do agronegócio.

Estamos falando de Jataí, no sudoeste de Goiás.

Com cerca de 111 mil habitantes, o município se transformou em um dos principais polos produtivos do Centro-Oeste e exerce forte influência econômica em toda a região.

Mas o que realmente chama atenção são os números da economia local.

O PIB municipal gira em torno de R$ 10 bilhões, com um PIB per capita próximo de R$ 94,8 mil, valor acima da média estadual.

A economia é diversificada, mas o campo continua sendo o grande motor.

Jataí é considerado um dos principais polos agrícolas do país e se destaca na produção de soja, milho, sorgo e leite, além de abrigar uma das maiores estruturas de armazenamento de grãos do Brasil.

A cidade também concentra grandes empresas do agronegócio e logística, além de possuir um distrito agroindustrial com mais de 120 hectares, que reúne indústrias, cooperativas e empresas de serviços.

Outro ponto interessante é sua localização estratégica no coração do país, facilitando a distribuição de produtos para diversas regiões do Brasil.

Hoje, Jataí não é apenas uma cidade agrícola.



Ela se tornou um centro regional de comércio, serviços e logística, consolidando seu papel como uma das economias mais relevantes do interior de Goiás.

Fonte: Terra Trend