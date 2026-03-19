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Aeroporto Regional de Jataí avança com obras e planejamento para operação do complexo aeroportuário

Desde o início desta administração, o projeto foi tratado como prioridade e passou a ser conduzido em várias frentes ao mesmo tempo

19/03/2026 09h16
Por: Redação Fonte: Secom Jataí
Com o início do período de estiagem, a expectativa é que os trabalhos sejam retomados agora no mês de março, com previsão de reinício já nas próximas semanas. / Imagem: Maquete
Com o início do período de estiagem, a expectativa é que os trabalhos sejam retomados agora no mês de março, com previsão de reinício já nas próximas semanas. / Imagem: Maquete

O Aeroporto Regional de Jataí segue avançando como um dos projetos estratégicos da atual gestão municipal. Mesmo com a pausa temporária nos serviços de terraplanagem durante o período de chuvas no final de 2025, o trabalho de planejamento e estruturação do aeroporto continua acontecendo a todo vapor dentro da Prefeitura.

Desde o início da gestão, o projeto foi tratado como prioridade e passou a ser conduzido em várias frentes ao mesmo tempo: obras físicas, planejamento técnico e desenvolvimento de um plano de negócios para garantir que o aeroporto funcione de forma sustentável no futuro.

Pausa nas obras foi causada pelas chuvas

O serviço de terraplanagem da pista precisou ser pausado em dezembro de 2025 devido ao período chuvoso, condição comum em grandes obras de infraestrutura desse tipo.

Com o início do período de estiagem, a expectativa é que os trabalhos sejam retomados agora no mês de março, com previsão de reinício já nas próximas semanas.

A retomada marca uma nova etapa na construção do aeroporto, obra aguardada há anos pela população de Jataí e de toda a região sudoeste de Goiás.

Projeto do aeroporto nunca parou


Mesmo durante o período de pausa na terraplanagem, o projeto continuou avançando dentro da administração municipal.

Equipes da Secretaria de Obras seguem trabalhando nos projetos técnicos e no acompanhamento das etapas de infraestrutura, garantindo que a execução da obra ocorra dentro dos padrões exigidos para aeroportos regionais.

Paralelamente às obras, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico lidera um trabalho estratégico para garantir a viabilidade econômica do aeroporto. A equipe vem estruturando o plano de negócios do complexo aeroportuário e realizando visitas a empresas, investidores e entidades do setor produtivo para apresentar o projeto. O objetivo é atrair parceiros estratégicos e criar as condições necessárias para que o aeroporto não seja apenas uma obra de infraestrutura, mas um verdadeiro motor de desenvolvimento, geração de empregos e novas oportunidades para Jataí e toda a região.

Plano de negócios busca atrair empresas para o complexo aeroportuário

Além da construção da pista e do terminal, a gestão municipal está estruturando um plano de negócios para o aeroporto, com o objetivo de atrair empresas e transformar a área em um novo polo de desenvolvimento econômico.

Entre as ações em andamento estão:

- Visitas institucionais a empresas e investidores
- Estudos de demanda para voos comerciais e transporte de cargas
- Planejamento para implantação de um complexo logístico no entorno do aeroporto
- Articulação com setores produtivos do agronegócio e da indústria
- A estratégia é fazer com que o aeroporto se torne um centro logístico e empresarial, ampliando oportunidades para a cidade e toda a região.

Terminal de passageiros será a próxima etapa

Outro avanço importante no projeto é a construção do terminal de passageiros, etapa fundamental para o funcionamento do aeroporto.

A licitação da obra já foi lançada e prevê investimentos de aproximadamente R$ 12,4 milhões, com recursos incluídos no Novo PAC, programa federal de investimentos em infraestrutura.

Com o terminal concluído, o aeroporto passará a ter condições de operar voos comerciais e ampliar a conectividade da região.

Aeroporto é parte do plano de expansão da aviação regional
O Aeroporto Regional de Jataí está inserido no planejamento nacional de fortalecimento da aviação regional, iniciativa que busca ampliar a conectividade entre cidades do interior e grandes centros econômicos.

Programas federais e estudos da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) apontam a necessidade de expansão da malha aérea no interior do país, criando novas oportunidades de desenvolvimento regional.

Nesse cenário, Jataí se destaca pela força do agronegócio e pela posição estratégica no sudoeste goiano.

Um novo ciclo de desenvolvimento para Jataí
Com a retomada das obras da pista, a construção do terminal de passageiros e a elaboração de um plano de negócios para o complexo aeroportuário, o Aeroporto Regional de Jataí começa a entrar em uma nova fase.

Mais do que uma obra de infraestrutura, o aeroporto representa um projeto de desenvolvimento que pode fortalecer a logística, atrair investimentos e ampliar as oportunidades econômicas da cidade.

O objetivo da gestão municipal é concluir o aeroporto e colocá-lo em funcionamento até o final deste mandato, transformando um sonho antigo da população em uma realidade para Jataí e toda a região.

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