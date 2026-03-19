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Programa Nascer HEJ promove acolhimento e orientação para gestantes em Jataí

Para participar não precisa de cadastro prévio, basta ir até a unidade e as atividades são gratuitas

19/03/2026 09h03 Atualizada há 18 horas
Por: Redação Fonte: comunicação HEJ
Foto: Reprodução
Foto: Reprodução

Nesta quinta-feira, 19 de março, será realizada mais uma edição do programa Nascer HEJ, iniciativa voltada ao acolhimento e preparo de gestantes da região Sudoeste de Goiás para o momento do parto. O encontro acontece às 8 horas, no auditório do Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho (HEJ) e é destinado a mulheres a partir da 30ª semana de gestação. Para participar não precisa de cadastro prévio, basta ir até a unidade. As atividades são gratuitas. 
 
Criado em 2023, por meio de parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) e a Secretaria Municipal de Saúde de Jataí (SMS), o programa tem como objetivo reduzir a ansiedade que antecede o nascimento do bebê e proporcionar mais segurança às futuras mães. A proposta inclui a aproximação das gestantes com o ambiente da maternidade, a apresentação da equipe de profissionais e o compartilhamento de informações técnicas e emocionais sobre o parto.
 
A atividade será conduzida por uma equipe multiprofissional formada por psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeutas e doulas. Durante o encontro, serão abordados temas como tipos de parto, amamentação, cuidados com o recém-nascido e orientações para o período pós-parto.
 
Além das orientações, as participantes terão a oportunidade de conhecer as instalações da maternidade, incluindo a sala de parto e a enfermaria, fortalecendo o vínculo com o local onde ocorrerá o nascimento do bebê.
 
Referência
O Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho (HEJ) destaca-se por suas práticas de excelência, sendo portador de duas importantes certificações na área materno-infantil:
- Certificação Hospital Amigo da Criança (IHAC): reconhecimento concedido a instituições que adotam práticas exemplares na promoção da amamentação e cuidados neonatais, assegurando o melhor início de vida para os bebês.
- Prêmio Dr. Pinotti — Hospital Amigo da Mulher:  distinção que reconhece o compromisso com a saúde feminina, destacando a atenção integral e humanizada durante todo o ciclo gravídico-puerperal.

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