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Bradesco abre inscrições para o Programa de Estágio 2026

O foco da iniciativa está no desenvolvimento e protagonismo dos estudantes em diferentes áreas do negócio

18/03/2026 10h38
Por: Redação Fonte: imxsnd32.com

O Bradesco anuncia a abertura de inscrições para o Programa de Estágio 2026, voltado a estudantes que desejam iniciar sua trajetória em um ambiente colaborativo, acolhedor e orientado ao aprendizado contínuo. Guiado pelo mote ‘Confiança para começar. Coragem para transformar’, o programa convida universitários de todo o país a darem o primeiro passo na carreira com suporte estruturado, vivências práticas e oportunidades reais de evolução em diferentes frentes do negócio.

As inscrições estão abertas até 7 de abril, pelo link Bradesco - Programa de Estágio 2026.

Podem se inscrever estudantes matriculados em curso superior, bacharelado ou licenciatura, que estejam do quarto ao sexto semestre, ou tecnólogo a partir do segundo semestre de estudos. Os candidatos devem ter disponibilidade para estagiar 20, 25 ou 30 horas semanais no modelo híbrido ou presencial, conforme a área, e possibilidade de realizar de um a dois anos de estágio.

Conduzido pela Eureca, agência especializada na atração e no desenvolvimento de jovens talentos, o processo seletivo inclui inscrição online, teste, avaliação, dinâmica e entrevista com a liderança, até chegar na aprovação e admissão. Essa parceria reforça a estratégia de aproximação com o público universitário e amplia o alcance do programa em todo o Brasil, garantindo uma jornada de candidatura estruturada, transparente e alinhada às expectativas das novas gerações. As oportunidades estão distribuídas nas macroáreas de Tecnologia, Atacado, Corporativo e Varejo.

Marca empregadora
O Programa de Estágio 2026 foi desenhado para oferecer um ambiente de desenvolvimento contínuo, com tutoria, capacitações e vivências em projetos e desafios que impulsionam o crescimento profissional e ampliam possibilidades de atuação. Desde o primeiro dia, os estudantes participam de uma trilha que combina aprendizado técnico e comportamental com experiências práticas em áreas estratégicas, fortalecendo competências e estimulando o protagonismo em um contexto de alta performance e colaboração.

Para Soraya Bahde, Diretora de Cultura e Talentos do Bradesco, a iniciativa é parte essencial da estratégia de atração e desenvolvimento de pessoas da instituição. “Acreditamos que uma reputação sólida como marca empregadora se constrói a partir de experiências reais. O estágio é uma porta de entrada estratégica para aproximar jovens promissores da nossa cultura, oferecer desenvolvimento contínuo e criar um ambiente em que cada estudante se sinta protagonista da própria trajetória. Investir nessa jornada é fortalecer o presente e o futuro do banco.”

Benefícios
O Programa oferece bolsa-auxílio, auxílio-transporte, acesso ao programa de saúde integral Bradesco, TotalPass, Universidade Corporativa Bradesco (Unibrad), biblioteca virtual, condições especiais em produtos do Banco Bradesco e da Bradesco Seguros, entre outros benefícios que integram desenvolvimento profissional e bem-estar.

Localidades
As vagas contemplam diferentes localidades do país, incluindo Osasco (SP), Barueri (SP), Manaus (AM), São Paulo (SP), São José do Rio Preto (SP), Curitiba (PR), Faria Lima – São Paulo (SP), Recife (PE), Marília (SP), Chapecó (SC), Goiânia (GO), Belém (PA), Brasília (DF), Sorocaba (SP), Santa Cruz do Sul (RS), Erechim (RS), Rio de Janeiro (RJ), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), Pelotas (RS), Cascavel (PR), Cuiabá (MT), Florianópolis (SC), Niterói (RJ), Uberlândia (MG), Ipatinga (MG), São José dos Campos (SP), Teresina (PI), Sobral (CE), Anápolis (GO), Campinas (SP), Belo Horizonte (MG), Maringá (PR), Presidente Prudente (SP), Santos (SP), Maceió (AL), Bauru (SP), Varginha (MG), Vitória (ES), Blumenau (SC), São José dos Pinhais (PR) e Volta Redonda (RJ), entre outras localidades.

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