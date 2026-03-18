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Geral Mais de 10 bilhões

BNDES aprovou R$ 10,3 bilhões para indústria de Goiás

Maior parte foi destinada à modernização industrial, expansão da capacidade de produção e aumento da produtividade; e R$ 5,47 bilhões foram para micro, pequenas e médias empresas no estado

18/03/2026 10h35
Por: Redação Fonte: [email protected]
Foto: Divulgação digital Google
Foto: Divulgação digital Google

Até dezembro de 2026, mais R$ 70 bilhões serão destinados à indústria nacional

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já aprovou R$ 10,3 bilhões para a indústria no estado de Goiás desde 2023. Os recursos integram o Plano Mais Produção (P+P), braço de financiamento da Nova Indústria Brasil (NIB), política de desenvolvimento industrial do governo Lula. Para a região Centro-Oeste, o volume total aprovado do P+P foi de R$ 35,3 bilhões, no mesmo período. Em Goiás, a maior parte dos recursos foi destinada para área de produtividade (R$ 8,43 bilhões), seguida de verde (R$ 1 bilhão), inovação (R$ 707 milhões) e exportação (R$ 149 milhões).

Até dezembro de 2026, o BNDES vai destinar mais R$ 70 bilhões para a NIB. Os novos recursos serão aplicados após o Banco ter alcançado, ainda em dezembro de 2025, a meta de destinar R$ 300 bilhões.

“Sob orientação do governo Lula, o BNDES tem sido um dos principais instrumentos para a construção de um setor produtivo brasileiro inovador, competitivo e sustentável. Com apoio do BNDES, o Brasil está desenvolvendo novos medicamentos e projetos de inteligência artificial, implantando e expandindo centros de pesquisa e desenvolvimento, ampliando a exportação e a oferta de energia renovável e de biocombustíveis e levando conectividade a milhares de brasileiros. As empresas que receberam recursos da NIB tiveram um ganho de produtividade de 27,83%. Crédito que chegou para negócios de todos os tamanhos. Em Goiás, 53,1% dos recursos foram para micro, pequenas e médias empresas", afirma Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

No Brasil, os investimentos feitos por meio da NIB desde 2023 resultaram no desenvolvimento de 608 medicamentos, vacinas ou princípios ativos, na construção de 15 plantas pioneiras, de mais de 216 mil metros quadrados de laboratórios e centros de P&D (Pesquisa & Desenvolvimento), na aquisição de mais de 85 mil equipamentos e na destinação de R$ 4,7 bilhões a projetos de inteligência artificial, criando 33,8 mil postos de trabalho.

O financiamento feito para o eixo verde da NIB foi responsável pela retirada da atmosfera 95,5 milhões de toneladas de CO2-equivalente, além do beneficiamento de 250 mil toneladas de lítio ao ano, da adição de capacidade de produção anual de 2,3 milhões de metros cúbicos de etanol e economia de 262 mil megawatts-hora de energia por ano. Em três anos, o apoio à exportação chegou a R$ 56 bilhões, o dobro dos seis anos anteriores. Foram financiadas 493 mil máquinas e equipamentos nacionais e, por meio do BNDES Fust, a conectividade chegou a 781 mil lares.

Apoio para grandes e pequenas empresas - No âmbito da NIB em todo o país, o BNDES já destinou, desde 2023, R$ 84,6 bilhões para a Missão 4 (transformação digital da indústria), R$ 76,9 bilhões para a Missão 1 (cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais), R$ 63,1 bilhões para a Missão 3 (infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis), R$ 27,8 bilhões para a Missão 6 (tecnologias de interesse para a soberania e defesa), R$ 27 bilhões para a Missão 5 (bioeconomia, descarbonização e segurança energética) e R$ 7,9 bilhões para a Missão 2 (Complexo econômico-industrial da saúde resiliente).

Além de financiamentos, o Banco aprovou investimentos via fundos, por meio da subsidiária BNDES Participações S.A. (BNDESPAR), no valor de R$ 12,6 bilhões.

Do total de financiamentos, R$ 111,8 bilhões apoiaram micro, pequenas e médias indústrias, em 157,2 mil operações, e R$ 175,6 bilhões em 22.417 operações de indústrias de grande porte.

Como funciona o P+P - O Plano Mais Produção se organiza a partir de quatro eixos: inovação, verde, exportação e produtividade. Para a produtividade, estão operações de financiamento à modernização industrial por meio da compra de máquinas e equipamentos nacionais, bem como a expansão da capacidade produtiva do parque industrial brasileiro, incluindo a expansão da banda larga e conectividade e apoio ao aumento da produtividade de micro, pequenas e médias empresas (MPME) por meio do Programa Brasil Mais Produtivo.

Para inovação, são recursos direcionados a investimentos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), plantas pioneiras e difusão tecnológica. Para exportação, estão operações de apoio à venda ao exterior de bens produzidos no Brasil; e para verde, operações financiadas com recursos do Fundo Clima voltados para a indústria.

O BNDES mantém uma plataforma em seu site com o volume e quantidade de projetos aprovados do P+P desde 2023 e montante desembolsado pelo Banco. Também é possível pesquisar projetos aprovados por eixo (Produtividade, Exportação, Verde e Inovação), porte da empresa (micro, pequena, média ou grande), forma de apoio (direto ou indireto), além de pesquisar resultados por região e estado, com georreferenciamento. 

BNDES

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