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Geral Ações trabalhistas

Mais de 56 mil ações trabalhistas contra os Correios em um ano acendem alerta sobre direitos da categoria

Especialista orienta trabalhadores sobre jornada, adicionais e condições de trabalho previstas em acordo coletivo

17/03/2026 10h13
Por: Redação Fonte: Precisa Assessoria e Comunicação
Entre as principais causas de judicialização envolvendo os Correios estão discussões relacionadas a doenças ocupacionais, jornadas de trabalho extensas, pagamento de adicionais e condições de segurança no ambiente laboral.
Entre as principais causas de judicialização envolvendo os Correios estão discussões relacionadas a doenças ocupacionais, jornadas de trabalho extensas, pagamento de adicionais e condições de segurança no ambiente laboral.

Os Correios lideram hoje o ranking de empresas brasileiras com maior número de ações trabalhistas. Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) indicam que, apenas no período de dezembro de 2024 a novembro de 2025, foram registradas 56.481 novas ações contra a estatal, uma média de 154 processos por dia ou cerca de seis por hora. O volume expressivo de processos revela os desafios enfrentados pela empresa e reforça a importância dos trabalhadores conhecerem os direitos garantidos pela legislação e pelos acordos coletivos da categoria.

Entre as principais causas de judicialização envolvendo os Correios estão discussões relacionadas a doenças ocupacionais, jornadas de trabalho extensas, pagamento de adicionais e condições de segurança no ambiente laboral. Especialistas também apontam que o alto número de ações está ligado a falhas na implementação de acordos coletivos, terceirizações precárias e à necessidade de maior investimento em saúde e segurança para os trabalhadores da estatal.

Diante desse cenário, conhecer os direitos previstos na legislação trabalhista e nos acordos coletivos da categoria torna-se fundamental para que os profissionais consigam identificar possíveis irregularidades no dia a dia de trabalho. Questões como alterações na jornada, acúmulo de funções, ausência de adicionais ou mudanças em benefícios estão entre as situações que mais geram dúvidas entre os empregados.

“Muitos trabalhadores desconhecem direitos importantes previstos no acordo coletivo da categoria, especialmente aqueles relacionados à jornada, adicionais e condições de trabalho. Esse desconhecimento acaba fazendo com que situações irregulares se prolonguem por mais tempo dentro das empresas”, explica Vinicius Lipczynski, advogado do escritório Moreschi e Lipczynski Advocacia, especializado em direito trabalhista.

Segundo o especialista, acompanhar de perto as condições de trabalho e manter atenção às garantias previstas nos instrumentos coletivos são atitudes importantes para evitar prejuízos. “Quando surgem mudanças na rotina de trabalho, como aumento da jornada, alteração de funções ou dificuldades relacionadas à saúde e segurança, é importante que o trabalhador registre essas situações e busque orientação jurídica ou sindical. A análise do caso concreto permite verificar se houve descumprimento de direitos e quais caminhos podem ser adotados para a proteção do trabalhador”, orienta o advogado.

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