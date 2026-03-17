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A festa Queima do Alho em Jataí agora é patrimônio municipal

Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

17/03/2026 10h07
Por: Redação Fonte: Secom Câmara

A Queima do Alho da Favos agora é reconhecida como patrimônio cultural imaterial de Jataí e passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do município. A medida valoriza uma das tradições mais ... Queima do Alho é reconhecida como patrimônio cultural imaterial

Por Francisco Cabral

A Câmara aprovou projeto do vereador Marcos Patrick que reconhece a Queima do Alho da Favos como Patrimônio Cultural Imaterial do Município e inclui a iniciativa no Calendário Oficial de Eventos. A proposta estabelece que a festividade será realizada anualmente, preferencialmente no terceiro ou quarto sábado de maio. Segundo o texto, a Queima do Alho da Favos, promovida pela Associação Favos – Família, Amor, Voluntariado, Oportunidade e Saúde, é reconhecida por sua relevância histórica, cultural, gastronômica, musical e social. O evento tem como finalidade preservar e promover as tradições culturais caipiras, com destaque para a gastronomia típica das comitivas e tropeiros, a música sertaneja de raiz, os saberes e costumes tradicionais, a integração comunitária e as ações solidárias em apoio a pessoas em tratamento contra o câncer. A norma prevê que o poder público municipal poderá apoiar institucionalmente o evento, respeitando sua natureza filantrópica e comunitária, com o objetivo de incentivar a preservação das tradições culturais e o fortalecimento das ações sociais desenvolvidas pela associação organizadora. “A Queima do Alho da Favos representa uma manifestação autêntica da cultura sertaneja e um símbolo de integração comunitária”, afirmou Patrick. “O evento, organizado pela Favos desde 2016, é também uma ação beneficente cuja arrecadação contribui para a manutenção das atividades sociais de apoio a pessoas com câncer. O reconhecimento oficial busca valorizar a cultura local e reforçar parcerias entre o poder público e entidades da sociedade civil em benefício da comunidade jataiense”.

Abimael defende criação de nova unidade do Colégio Militar
O vereador Abimael Silva sugeriu aos governos estadual e municipal a formalização de parceria para implantação de uma segunda unidade do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) no município. “Jataí apresenta crescimento populacional acentuado e aumento na procura por vagas no ensino militar, reconhecido pela excelência acadêmica e pela formação disciplinar dos alunos”, justificou. “A unidade existente opera em sua capacidade máxima e mantém centenas de jovens em lista de espera. A criação de uma nova unidade permitiria descentralizar o atendimento e ampliar o acesso à educação de qualidade”.

Luciano pede faixa elevada para pedestres na Avenida Maguito Vilela
O vereador Luciano Lima requereu à administração municipal a implantação de uma faixa elevada de travessia de pedestres na Avenida Governador Maguito Vilela, antes do retorno de acesso ao Lago JK. O parlamentar destacou que o trecho já possui uma faixa de pedestres em nível comum, mas defende a adequação para o modelo elevado, com o objetivo de reforçar a segurança viária, reduzir a velocidade dos veículos e garantir melhores condições de acessibilidade aos pedestres. “O pedido decorre de reclamações constantes de pessoas que utilizam diariamente a avenida, especialmente no trecho próximo ao Lago JK, local bastante frequentado para caminhadas, corridas e ciclismo”, declarou. “A área recebe fluxo intenso de moradores, visitantes e turistas, que se dirigem ao mirante do Cristo Redentor de Jataí, um dos principais pontos turísticos do município. Apesar da sinalização existente, há registros de motoristas que não diminuem a velocidade ao se aproximarem da faixa, o que gera insegurança aos pedestres. A via também é utilizada como rota de saída de Jataí em direção à BR-060, o que contribui para o tráfego em maior velocidade. A implantação da faixa elevada representa uma medida preventiva e necessária para ampliar a visibilidade da travessia, reforçar o controle de velocidade e garantir mais segurança e mobilidade aos frequentadores do Lago JK”.

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Jataí é um município situado no Sudoeste Goiano e um dos maiores produtores de grãos deste país. Um dos celeiros de mão de obra qualificada e, proporcionalmente, o maior detentor de Doutores também do país graças aos centros acadêmicos Instituto Federal de Educação Tecnológica, Universidade Federal de Jataí e Universidade Estadual de Goiás sem mencionar as demais faculdades e universidades privadas. Na totalidade Jataí tem mais de 30 cursos nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas.
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