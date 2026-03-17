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Operação conjunta identifica fraude em medidor e resulta em prisão por furto de energia em Aparecida de Goiânia

Empresário é reincidente e dívida do imóvel com a concessionária é de aproximadamente R$ 50 mil

17/03/2026 09h58
Por: Redação Fonte: Equatorial Energia
Foto: Divulgação digital/Google
Foto: Divulgação digital/Google
Goiânia, março de 2026 – Uma operação realizada nesta quinta-feira (12) pela área de Segurança Empresarial da Equatorial Goiás, com apoio da 5ª Delegacia de Polícia de Aparecida de Goiânia e da Polícia Científica, resultou na prisão em flagrante de um empresário proprietário de uma fábrica de sacolas, suspeito de cometer furto de energia elétrica no município de Aparecida de Goiânia.
 
Durante a fiscalização no local, equipes técnicas da distribuidora constataram indícios de fraude no sistema de medição de energia, caracterizada pela chamada “queima do medidor”, prática utilizada para comprometer o funcionamento correto do equipamento e reduzir artificialmente o registro de consumo. Também foi verificado que a unidade consumidora se encontrava suspensa devido a um débito aproximado de R$ 50 mil junto à concessionária.
 
O levantamento técnico apontou ainda que o estabelecimento já havia sido autuado anteriormente pela mesma prática. Este é o terceiro medidor danificado no imóvel. A primeira substituição do equipamento ocorreu em 03 de dezembro de 2025 e a segunda em 20 de janeiro de 2026, evidenciando a reincidência da irregularidade.
 
                 De acordo com a análise técnica realizada no local, a fábrica opera 24 horas por dia em regime de turnos. Pela estimativa de carga instalada e padrão de funcionamento do estabelecimento, o valor mensal da fatura de energia deveria ultrapassar R$ 40 mil. No entanto, em razão da irregularidade identificada no sistema de medição, o estabelecimento vinha pagando aproximadamente R$ 10 mil por mês, valor significativamente inferior ao consumo real.
 
Diante da constatação da irregularidade, o responsável foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais cabíveis. Durante o depoimento, o empresário confessou a prática à autoridade policial, na presença de seu advogado. Foi arbitrada fiança no valor de R$ 20 mil e o caso segue sob investigação das autoridades policiais.
 
Furto de energia é crime e coloca vidas em risco
 
O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro e pode resultar em pena de até quatro anos de reclusão. Além de ilegal, a prática representa sérios riscos à segurança da população, podendo provocar curtos-circuitos, incêndios e acidentes graves.
 
Segundo o gerente de Segurança Empresarial da Equatorial Goiás, Johnathan da Costa, as ações de fiscalização são contínuas e contam com o apoio das forças de segurança. “O furto de energia prejudica toda a sociedade, compromete a qualidade do fornecimento e coloca vidas em risco. Por isso, trabalhamos de forma integrada com as autoridades para identificar e coibir esse tipo de prática”, destaca.
 
Atuação permanente e integrada
A Equatorial Goiás mantém ações permanentes de fiscalização em todo o estado, em parceria com as forças de segurança pública, com o objetivo de combater irregularidades, preservar a infraestrutura elétrica e garantir a qualidade do fornecimento de energia para a população.
 
Como denunciar
A Equatorial Goiás reforça que denúncias de fraudes e furtos de energia podem ser feitas de forma anônima por meio da Central de Atendimento, pelo telefone 0800 062 0196 ou pelo site www.equatorialenergia.com.br.
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