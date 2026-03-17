Operação conjunta identifica fraude em medidor e resulta em prisão por furto de energia em Aparecida de Goiânia

Goiânia, março de 2026 – Uma operação realizada nesta quinta-feira (12) pela área de Segurança Empresarial da Equatorial Goiás, com apoio da 5ª Delegacia de Polícia de Aparecida de Goiânia e da Polícia Científica, resultou na prisão em flagrante de um empresário proprietário de uma fábrica de sacolas, suspeito de cometer furto de energia elétrica no município de Aparecida de Goiânia.

Durante a fiscalização no local, equipes técnicas da distribuidora constataram indícios de fraude no sistema de medição de energia, caracterizada pela chamada “queima do medidor”, prática utilizada para comprometer o funcionamento correto do equipamento e reduzir artificialmente o registro de consumo. Também foi verificado que a unidade consumidora se encontrava suspensa devido a um débito aproximado de R$ 50 mil junto à concessionária.

O levantamento técnico apontou ainda que o estabelecimento já havia sido autuado anteriormente pela mesma prática. Este é o terceiro medidor danificado no imóvel. A primeira substituição do equipamento ocorreu em 03 de dezembro de 2025 e a segunda em 20 de janeiro de 2026, evidenciando a reincidência da irregularidade.

De acordo com a análise técnica realizada no local, a fábrica opera 24 horas por dia em regime de turnos. Pela estimativa de carga instalada e padrão de funcionamento do estabelecimento, o valor mensal da fatura de energia deveria ultrapassar R$ 40 mil. No entanto, em razão da irregularidade identificada no sistema de medição, o estabelecimento vinha pagando aproximadamente R$ 10 mil por mês, valor significativamente inferior ao consumo real. De acordo com a análise técnica realizada no local, a fábrica opera 24 horas por dia em regime de turnos. Pela estimativa de carga instalada e padrão de funcionamento do estabelecimento, o valor mensal da fatura de energia deveria ultrapassar R$ 40 mil. No entanto, em razão da irregularidade identificada no sistema de medição, o estabelecimento vinha pagando aproximadamente R$ 10 mil por mês, valor significativamente inferior ao consumo real.

Diante da constatação da irregularidade, o responsável foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais cabíveis. Durante o depoimento, o empresário confessou a prática à autoridade policial, na presença de seu advogado. Foi arbitrada fiança no valor de R$ 20 mil e o caso segue sob investigação das autoridades policiais.

Furto de energia é crime e coloca vidas em risco

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro e pode resultar em pena de até quatro anos de reclusão. Além de ilegal, a prática representa sérios riscos à segurança da população, podendo provocar curtos-circuitos, incêndios e acidentes graves.

Segundo o gerente de Segurança Empresarial da Equatorial Goiás, Johnathan da Costa, as ações de fiscalização são contínuas e contam com o apoio das forças de segurança. “O furto de energia prejudica toda a sociedade, compromete a qualidade do fornecimento e coloca vidas em risco. Por isso, trabalhamos de forma integrada com as autoridades para identificar e coibir esse tipo de prática”, destaca.

Atuação permanente e integrada

A Equatorial Goiás mantém ações permanentes de fiscalização em todo o estado, em parceria com as forças de segurança pública, com o objetivo de combater irregularidades, preservar a infraestrutura elétrica e garantir a qualidade do fornecimento de energia para a população.

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