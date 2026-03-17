Rota Verde Goiás alerta para golpe com falsas cobranças de pedágio nas BR-060 e BR-452

A Rota Verde Goiás alerta a população e os usuários das rodovias BR-060 e BR-452, entre Goiânia e Itumbiara, sobre um golpe que vem sendo aplicado por meio de mensagens e e-mails falsos que informam supostos débitos de pedágio e ameaçam encaminhar cobranças ao Detran. Os comunicados fraudulentos pedem que o motorista consulte a placa do veículo ou realize pagamento imediato, utilizando links externos.

A Rota Verde Goiás esclarece que a cobrança de pedágio nas rodovias sob sua administração ainda não começou. O sistema eletrônico de pedágio está em fase de implantação na BR-060 e BR-452. Porém, a cobrança automática por meio de pórticos que fazem a leitura da placa do veículo, sem a necessidade de parada nas rodovias, só vai começar após ampla divulgação prévia à população e à imprensa e por meio dos canais oficiais da Concessionária.

Portanto, por enquanto, não há cobrança de pedágio nas rodovias da Rota Verde Goiás. Quando o pedágio eletrônico estiver em operação, os motoristas poderão consultar passagens e efetuar pagamento pelos canais oficiais da Concessionária: aplicativo, site e totens espalhados pelo trecho. Além das TAG veiculares que cobram automaticamente.

Em caso de dúvida, a orientação é não clicar em links suspeitos nem realizar pagamentos. Os usuários devem sempre buscar informações diretamente nos canais oficiais da Rota Verde Goiás, como a Ouvidoria, pelo 0800 060 4520 (aguardar a opção Ouvidoria). Atualizações sobre a data de início de pedágio e valores estarão disponíveis, assim que possível, nas redes sociais e site da concessionária, onde também estão as orientações sobre o futuro sistema de pedágio eletrônico e atendimento ao usuário.