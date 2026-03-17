Sangue na urina pode ser sinal de câncer renal, alerta especialista

Em parte dos casos, o câncer renal é identificado sem sintomas prévios, durante exames de imagem solicitados por outras razões clínicas.

No Março Vermelho, mês de conscientização sobre o câncer renal, especialista da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) reforça a importância de atenção aos sinais de alerta e aos fatores de risco associados à doença. O câncer de rim muitas vezes é identificado em exames realizados por outros motivos, o que reforça a necessidade de avaliação médica diante de qualquer alteração.

Sinais de alerta

Um dos principais sinais relacionados ao câncer renal é a presença de sangue na urina. O nefrologista Gustavo Oliveira, do Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Norte do Tocantins (HDT-UFNT), destaca que o sintoma deve sempre ser investigado.

“O paciente deve procurar assistência médica em qualquer situação que tenha hematúria, que é o sangue na urina, por ser um dos sinais de alerta mais importantes para tumores do trato urinário, incluindo o câncer renal”, afirma.

Diagnóstico muitas vezes ocorre em exames de imagem

Em parte dos casos, o câncer renal é identificado sem sintomas prévios, durante exames de imagem solicitados por outras razões clínicas.

Segundo Gustavo Oliveira, esse tipo de diagnóstico tem sido frequente. “Atualmente, uma grande proporção dos casos de câncer renal é diagnosticada de forma incidental, durante exames de imagem solicitados por outros motivos”, explica.

O especialista cita situações comuns na prática clínica. “O paciente pode procurar atendimento com queixa de dor abdominal, sem outras alterações no exame físico. A partir disso, podem ser solicitados exames como ultrassonografia, tomografia computadorizada ou ressonância magnética do abdômen, que acabam identificando de forma incidental uma lesão renal”, relata.

Prevenção e fatores de risco

O câncer renal está associado a diferentes fatores de risco. Entre os principais estão tabagismo, obesidade, doença renal crônica, necessidade de diálise e predisposição genética.

De acordo com o nefrologista do HDT-UFNT, a prevenção está diretamente relacionada ao controle desses fatores. “O câncer renal está associado a diversos fatores de risco que também são comuns a outras doenças e neoplasias, como tabagismo, obesidade, doença renal crônica e fatores genéticos”, afirma.

Ele reforça que mudanças no estilo de vida são importantes para reduzir o risco da doença. “As orientações de prevenção incluem cessar o tabagismo, manter peso corporal adequado, realizar atividades físicas regularmente, manter alimentação equilibrada e realizar acompanhamento médico regular”, destaca.

Sobre a Ebserh

O Hospital de Doenças Tropicais (HDT) faz parte da Rede Ebserh desde 2015. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.