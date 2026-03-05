Prefeitura apresenta Goiânia+Digital como estratégia de inovação urbana no Fórum de Cidades Inteligentes da Região Metropolitana

A Prefeitura da capital do Estado estruturou o Programa Goiânia+Digital como uma política pública estratégica de transformação digital e inovação urbana, com foco na melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à população e na modernização da gestão municipal. A iniciativa será apresentada no Fórum de Cidades Inteligentes da Região Metropolitana, que será realizado nesta quinta-feira, 5 de março, em parceria com a Prefeitura de Senador Canedo (GO), com apoio da Federação Goiana de Municípios (FGM), que reunirá prefeitos, gestores, especialistas e representantes do setor de tecnologia para debater soluções inovadoras aplicadas ao setor público.

A apresentação do Programa será detalhada pela Superintendente de Inovação e Transformação Digital de Goiânia (GO), Christianne Pimenta.

A iniciativa da Prefeitura posiciona Goiânia como referência em modernização da gestão pública, com soluções voltadas à eficiência administrativa, à ampliação do acesso digital aos serviços municipais e com foco na melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à população.

“O Goiânia+Digital foi concebido para integrar tecnologia, dados e governança em um modelo que fortalece a eficiência administrativa, amplia a transparência e promove maior agilidade no atendimento ao cidadão.”, contextualiza a Superintendente, Christianne Pimenta.

Segundo ela, o objetivo do programa é ampliar o acesso a serviços públicos digitais, melhorar a conectividade em áreas urbanas, reduzir deslocamentos do munícipe em atendimentos presenciais, melhorar a iluminação pública e a infraestrutura tecnológica da cidade, além de disponibilizar informações públicas em tempo real e apoiar ações de inclusão digital e capacitação tecnológica. Conclui também informando que em breve o Prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, lançará todos os projetos e entregáveis do programa.

O programa organiza ações de cidade inteligente, conectividade, governo digital e uso estratégico de dados, integrando infraestrutura tecnológica com soluções voltadas ao cotidiano do cidadão. A iniciativa está alinhada à Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a padrões internacionais de indicadores urbanos.

“Com a iniciativa, Goiânia avança na construção de uma cidade mais conectada, inteligente e centrada nas necessidades da população, alinhando desenvolvimento tecnológico à melhoria concreta dos serviços públicos.”, argumenta.

Programação - O Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, que será realizado no Paço Municipal Senador Canedo, será marcado por apresentações de prefeitos, gestores e especialistas. Entre os convidados estão o Prefeito de Trindade, Marden Aguiar, o Prefeito de Rio Verde Wellington Carrijo, o Prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa, e a Gerente de Transformação Digital da Secretária de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás (GO), Maria Rita Motta.

A Rede Cidade Digital também realiza a entrega do título de Prefeito Inovador 2026 da região durante o evento. O reconhecimento valoriza iniciativas voltadas à digitalização de serviços públicos, modernização administrativa, uso estratégico de dados e adoção de práticas inovadoras capazes de tornar a gestão mais eficiente e o atendimento ao cidadão mais ágil e acessível. Confira os selecionados.

De acordo com o diretor da RCD, José Marinho, o objetivo é contribuir com o processo de modernização dos municípios, trazendo informações, ideias e soluções que auxiliem a formulação de políticas públicas nas cidades. “A tecnologia deve nortear o planejamento municipal e ser vista como um instrumento essencial para auxiliar a tomada de decisão, tornando a gestão mais inteligente e eficiente. O Fórum busca facilitar o acesso a informações e soluções, além de promover a troca de experiências entre as Prefeituras”, destaca.

O Fórum contará com uma programação focada no compartilhamento de modelos adotados nas cidades e soluções que visam tornar os serviços municipais mais acessíveis e eficientes nas mais diversas áreas do poder público municipal. Os gestores municipais também terão acesso às tecnologias disponibilizadas pela Bio World, Binär Tech, CRP Computadores, Dataprom, Instituto de Gestão Territorial e Geotecnologias (IGTECH), Kapsch, Techdengue e Zyria. O Senador Plaza é o hotel oficial do encontro.